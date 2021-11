Erwan le Draoulec, un Bourguignon au départ de la Transat Jacques Vabre

On peut naitre et passer les 18 premières années de sa vie en Bourgogne, très loin de la mer, pour finalement devenir skipper professionnel et participer à la Transat Jacques Vabre. La preuve avec Erwan Le Draoulec, originaire de Saône-et-Loire, qui sera au départ du Havre dimanche 7 novembre 2021.

Un Bourguignon se lance dans une traversée de l'Atlantique. Cela peut paraître contre-intuitif à la lecture de son nom (et de son prénom) aux sonorités bretonnes, mais Erwan le Draoulec est bien originaire de Bourgogne, plus précisément de Changy, près de Charolles en Saône-et-Loire. A presque 25 ans, le skipper est au départ de l'édition 2021 de la Transat Jacques Vabre. La 15e édition de cette traversée de l'Atlantique part du Havre (Seine-Maritime) dimanche 7 novembre 2021. Les marins doivent rejoindre le plus rapidement possible l'arrivée, en Martinique.

Erwan le Draoulec a vécu en Bourgogne jusqu'à ses 18 ans et le passage du bac. Comment devient-on skipper professionnel quand on grandit si loin de la mer ? "Je triche un peu quand je dis que je suis un pur bourguignon. Mon nom, Le Draoulec, me trahit un peu et montre que j'ai beaucoup d'origines bretonnes, répond-il. Le reste de ma famille vit en Bretagne, j'y ai passé toutes mes vacances avec mes grands parents, et j'ai des parents passionnés de voile qui m'ont emmené voyager dès petit. J'ai passé beaucoup de temps sur un bateau à voile. Forcément, je n'ai pas eu l'idée tout seul du fin fond du Charolais".

Des origines qui n'expliquent pas tout : "Il fallait peut-être plus de cran que les gens qui vivent au bord de la mer pour oser s'y lancer à fond comme je l'ai fait", raconte celui qui "faisait son lycée en faisant des allers-retours en Bretagne tous les weekends".

Quel objectif ?

Erwan Le Draoulec s'élance dans la catégorie Class40, en duo aux côtés de son co-skipper, Nicolas D'Estais. Ils vont devoir maitriser un tout nouveau bateau, un monocoque, le "Emile Henry - Happyvore".

Pour Erwan Le Draoulec, vainqueur de la "Mini-Transat" en 2017 - dans la catégorie Série - difficile de se fixer un objectif précis pour cette course : "C'est un bateau très très neuf qui est sensé être assez performant ... mais qu'on a mis à l'eau il y a trois semaines seulement. On ne sait pas ce qu'il a dans le ventre, explique le skipper. Pour vous donner une idée, on n'a passé que trois nuits en mer et là on va en passer vingt. C'est comme si demain je faisais un grand prix de Formule 1 dans l'équipe Ferrari, mais que je n'avais conduit que trois fois la voiture avant d'y aller. On a un bateau neuf donc on rêve d'être dans les 10-15 premiers, mais s'il y a des opportunités pour mieux on n'hésitera pas à aller les chercher".

Les caractéristiques du bateau - Agence EL'DO

Avec un sponsor bourguignon

Un projet 100% bourguignon ou presque puisque Le Draoulec et son bateau sont sponsorisés par la marque Emile Henry, fabricant de matériel de cuisine en céramique basé à Marcigny en Saône-et-Loire.Un sponsor qui organise d'ailleurs un jeu concours à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, qui permet de gagner "un week-end gastronomique pour 2 personnes chez Maison Doucet à Charolles".

Lors des essais sur le bateau - Anne Beaugé

Avec son co-skipper Nicolas D'Estais - Anne Beaugé

Le Class'40 Emile Henry-Happyvore - Anne Beaugé