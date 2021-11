"On est à fond" assure Clément Giraud au large du Brésil sur la Transat Jacques Vabre

Direction Fernando de Noronha sur France Bleu Provence. A 7h15, heure française ce mardi, le bateau "La Compagnie du Lit, / Jiliti" naviguait dans l'archipel brésilien au large de Natal en plein océan Atlantique. Aux commandes le varois Clément Giraud et son coéquipier Erik Nigon que France Bleu Provence a pu joindre en pleine mer en pleine nuit. Et alors que le bateau file à toute vitesse vers Fort-de-France, après deux semaines de course Clément Giraud, toujours avec le sourire, confie ses impressions.

Pour l'instant ça se passe super bien. C'était assez intense au début puisqu'on est parti avec peu de vent, beaucoup de courant et il a fallu pas décrocher avec les petits copains, on a dû un peu changer de trajectoire pour s'adapter à la météo - Clément Giraud

Les premiers concurrents de la Transat Jacques Vabre ont touché terre dans la nuit de lundi à mardi à Fort-de-France, c'est Primonial (Sébastien Rogues et Matthieu Souben), chez les Ocean Fifty, qui a gagné après avoir franchi la ligne d’arrivée à 2 h 54 (heure métropolitaine). Les deux skippeurs ont donc bouclé le parcours en 15 jours, 13 heures et 27 minutes. Depuis les arrivées s'enchainent. Une arrivée qui fait plaisir à Clément Giraud: "Je suis super content parce que dans leur catégorie ce n'est pas le dernier bateau tout récent qui a gagné, c'est le plus vieux bateau de la flotte de la catégorie, c'est bien pour la nature que les équipements plus vieux puissent gagner".

Arrivée dans une semaine

"La Compagnie du Lit, / Jiliti" qui évolue dans la catégorie des IMOCA mise sur une arrivée à Fort-de-France dans une semaine, "On est à fond" confie le marin. Depuis déjà deux semaines les deux hommes cohabitent ensemble. Une aventure avant tout humaine pour Clément et Erik qui se connaissent bien mais dont 20 ans les séparent. Clément Giraud confiait avant le départ toute l'admiration qu'il voue à Erik Nigon. Deux semaines plus tard comment se passe la vie en duo ? Visiblement plutôt bien. Le varois aime en sourire.

Erik ? Olala il est insupportable ! Il laisse traîner ses caleçons, il est insupportable[...]. Non c'est vraiment super ! Ça se passe très très bien, on a pris plaisir en plus à écrire des petits carnets qu'on lire sur internet. On a de grandes conversations..et comme c'est long une traversée j'apprends plein de choses !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



