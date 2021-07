Famille et membres de son club ont soutenu Charline Picon pendant sa finale

Charline Picon a décroché ce samedi 30 juillet une médaille d'argent sur sa planche à voile RSX. Chez elle, à La Rochelle, son entourage, famille et membres de son club, la Société des Régates Rochelaises, se sont rassemblés, pour suivre ensemble sa dernière course. Et l'encourager.