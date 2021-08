Fastnet Race : le Maxi Edmond de Rothschild premier à doubler le mythique rocher

Vers 9 heures ce lundi matin, le trimaran Ultime mené par Franck Cammas et Charles Caudrelier a tourné autour du Fastnet, le fameux rocher situé au large de l'Irlande et qui donne son nom à la course. Leader de l'épreuve, l'équipe devrait franchir la ligne d'arrivée à Cherbourg dans la soirée.

Le Maxi Edmond de Rothschild, mené par Franck Cammas et Charles Caudrelier, a contourné ce matin le rocher du Fastnet en tête de la Fastnet Race. Ils sont suivis par Sodebo (Thomas Coville) et Groupe Actual (Yves Le Blevec). Cammas et Caudrelier ont réalisé cette première partie de parcours en moins de 21 heures, ce qui reste un peu plus que lors de la dernière édition. En 2019, ils avaient remporté l'épreuve établissant un nouveau record. Cette année, ils espèrent établir un nouveau temps de référence sur ce nouveau parcours qui conduit les concurrents jusqu'à Cherbourg-en-Cotentin où les premiers bateaux sont attendus en début de soirée.

Un peu plus loin derrière, à l'approche du "rocher", la flotte des Imoca est menée par Charlie Dalin et Paul Meilhat à bord d’Apivia. Une très belle performance car le duo est au contact du plus grand monocoque au monde, le Skorpios, propriété d'un milliardaire russe, qui mesure tout simplement 20 mètres de plus qu'un Imoca, et manoeuvré par une vingtaine d'équipiers. .



Plusieurs abandons dans ce début de course délicat

Les premières heures de courses ont été toniques hier avec des rafales à 30 nœuds en sortie de Solent et une mer formée. Tout le monde n’est pas sorti indemne de cette entame de course et 65 abandons sont déjà à déplorer, heureusement sans blessés. On note le retrait de plusieurs favoris, à commencer par Yannick Bestaven (Maître Coq) qui est entré en collision avec un plaisancier avant le départ. En IRC 1, les Français Lann Ael 2 et L’Ange de Milon, grands favoris, sont également rentrés à Cherbourg suite à des problèmes de grand voile.

Dans la classe MOCRA, qui rassemble les multicoques (hors Ultime), pas moins de 5 concurrents sont déjà hors course, dont de grands favoris ! C’est le cas de Guyader–Mext. Le vainqueur de la dernière édition a en effet perdu son radeau de sauvetage, emporté par une vague. Plus grave, le No Limit de Yann Marilley a perdu son mât en début de course. C’est le seul démâtage recensé à ce jour. Le Maserati de Giovanni Soldini a lui perdu son winch principal qui a explosé sous l'effort.

Alexis Loison dans le coup

Déjà vainqueur à 4 reprises de la Fastnet, le local de l’étape, Alexis Loison, est en tête de la flotte des IRC 3 à bord de Leon. Il évolue en ce moment au sud de Plymouth. Lors des premières heures de course, il était l’un des seuls concurrents sous Grand-Voile haute.