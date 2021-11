EN IMAGES - Fort-de-France attend les skippeurs de la Transat Jacques Vabre

Le village d'arrivée de la 15ème route du café entre Le Havre et la Martinique a été inauguré ce week-end à Fort-de-France. A proximité des pontons qui accueilleront les voiliers partis le 7 décembre dernier à l'assaut de l'océan Atlantique. Le premier trimaran pourrait arriver ce lundi soir, soit au milieu de la nuit heure de métropole. Et la course réserve encore des surprises pour savoir qui -dans chacune des catégories- franchira en premier la ligne d'arrivée dans l'immense baie ouverte sur la mer des Caraïbes. L'Ultim Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier pourrait se faire griller de peu la politesse par l'Ocean Fifty Primonial de Sébastien Rogues et Matthieu Souben. Ces 2 catégories de bateaux n'ont pas eu le même parcours, les Ultim plus rapides devant naviguer 3.000 km supplémentaires. Les premiers Imoca sont quand à eux attendus jeudi.

Pour les martiniquais c'est une découverte car "la région n'a pas accueilli de course de l'ampleur de la Jacques Vabre" souligne Damien de Longueville président de Martinique Transat, c'est une découverte de la course au large, ça va passionner tout le monde et ça prendra corps quand les bateaux arriveront. Il y a beaucoup de plaisanciers en Martinique, on a la culture de la Yole (bateau en bois typique) et de la navigation côtière mais pas de la course au large et c'est intéressant de faire se rencontrer ces deux mondes".

Village de la Transat Jacques Vabre 2021 à Fort-de-France en Martinique © Radio France - Yves-René Tapon

L'inauguration du village de la Transat Jacques Vabre 2021 à Fort-de-France en Martinique © Radio France - Yves-René Tapon

Baie de Fort-de-France en Martinique © Radio France - Yves-René Tapon

Ecoutez ici le reportage d'Yves-René Tapon sur le village d'arrivée Copier

Sur le village de nombreux stands présentant le savoir-faire et le patrimoine martiniquais sont installés. "Ca représente beaucoup pour la Martinique, c'était un vrai challenge d'organiser cette arrivée en moins de 10 mois" se réjouit le maire de Fort-de-France Didier Laguerre, "c'est aussi une formidable visibilité. La Martinique est aussi terre de café, c'était le lieu de débarquement du premier plant de café arabica typica". La filière café redémarre en Martinique avec 3 torréfacteurs dans l'île et un écomusée est en projet.

Village de la Transat Jacques Vabre 2021 à Fort-de-France en Martinique © Radio France - Yves-René Tapon

Village de la Transat Jacques Vabre 2021 à Fort-de-France en Martinique © Radio France - Yves-René Tapon

La Transat Jacques Vabre a donné lieu à 30 projets pédagogiques dans les écoles martiniquaises. Selon le maire de Fort-de-France "la course au large est un événement particulier car la traversée de l'Atlantique représente beaucoup pour nous en terme d'histoire et de patrimoine, c'est un symbole".

Ecoutez ici le maire de Fort-de-France Didier Laguerre Copier

Fabien propose des jus de fruits et smoothies martiniquais © Radio France - Yves-René Tapon

Le Rhum est forcément présent sur le village © Radio France - Yves-René Tapon

La presse martiniquaise est fortement mobilisée sur l'événement © Radio France - Yves-René Tapon

Compte-tenu du couvre-feu instauré à 20 heures en Martinique le public ne pourra pas assister à l'arrivée des bateaux de nuit. Dans un climat social tendu le préfet Stanislas Cazelles sera vigilant sur la sécurité en mer et sur terre: "Ca fait des semaines et des mois que l'événement est préparé, nous demandons beaucoup de précautions à la population avec le pass sanitaire, le port du masque et l'objectif est que toutes les familles puissent déambuler dans ce beau village." Après la Guadeloupe un appel à la grève générale a été lancé à partir de ce lundi dans l'île. Appel signé par 17 syndicats opposés à l'obligation vaccinale des soignants et demandant aussi des hausses de salaires.

Ecoutez ici le préfet de Martinique Stanislas Cazelles Copier

Des initiations à la Yole martiniquaise sont proposées aux pieds de Fort Saint-Louis, près du village d'arrivée © Radio France - Yves-René Tapon

