France Bleu Breizh Izel partenaire de La Solitaire Urgo Le Figaro en Baie de Morlaix - Roscoff du 13 au 22/06/19

Roscoff, France

La 50e Solitaire URGO Le Figaro fait étape en Baie de Morlaix – Roscoff : huit jours de fête avec la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest !

Du jeudi 13 au samedi 22 juin, les plus grands skippers seront présents à la 50e Solitaire URGO le Figaro au port de plaisance de Roscoff Bloscon ! L’occasion d’admirer les Armel Le Cléac’h, Loïc Peyron ou Michel Desjoyaux et les 44 autres skippers de cette course à la voile mythique tout en découvrant les atouts de la Baie de Morlaix – Roscoff !

La Solitaire Urgo Le Figaro fait escale à Roscoff !

Les skippers de La Solitaire URGO Le Figaro s’affronteront sur des étapes de trois à quatre jours à armes égales sur de tout nouveaux bateaux, les Figaro Bénéteau 3, premiers monocoques monotypes à foils de série (ailes profilées qui soulèvent le bateau). Du beau spectacle en perspective ! L’événement est une belle opportunité pour la CCI métropolitaine Bretagne ouest Morlaix, gestionnaire du port de plaisance de Roscoff Bloscon, de mettre en valeur sa région. Après 2013 et 2014, elle se positionne à nouveau comme structure en charge de l’accueil de cette manifestation avec l’arrivée de la 2e étape, la 3e étape et le départ de la 4e. La CCI offre ainsi au port de Roscoff Bloscon l’opportunité de recevoir un événement d’envergure nationale et participe au développement économique et touristique de son territoire ainsi qu’à sa notoriété.

Cet accueil, la CCI l’organise avec l’aide de partenaires : la Région Bretagne, le Département du Finistère, Morlaix communauté, Haut Léon communauté, la Ville de Roscoff et des entreprises sponsors. Ses équipes ont concocté un programme haut en couleur sur le village course avec des découvertes culinaires, arts de rue, activités nautiques, concerts et animations pour enfants. L’entrée est libre pour le public.

La Solitaire Urgo Le Figaro | CCI Métropolitaine Bretagne Ouest Morlaix | Soyez au cœur de la fête !

Le programme du 13 au 22 juin

Jeudi 13 juin : arrivée des premiers skippers en Baie de Morlaix au port de plaisance de Roscoff Bloscon

Samedi 15 juin à 18h : remise des prix de la 2e étape

Dimanche 16 juin à midi : appareillage des bateaux. A 14h : départ de la 3e étape (460 milles) autour de la pointe Bretagne (Roscoff-Roscoff)

NB : Lundi 17 et mardi 18 juin : fermeture du village au port de plaisance de Roscoff