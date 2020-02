Francis Joyon bat le record de "La route du thé" avec Idec Sport

Francis Joyon et Corentin Joyon au départ à Hong-Kong.

Encore un record pour Francis Joyon ! Ce mercredi 19 février, le skipper a bouclé "La route du thé' en un peu moins de 32 jours battant le précédent record établi par l'Italien Giovanni Soldini (36 jours 2 heures 37 minutes et 12 secondes). Francis Joyon et ses équipiers, Corentin Joyon, Christophe Houdet, Bertrand Delesne et Antoine Blouet sont donc arrivés avec 4 jours d'avance sous le pont Elizabeth II de Londres. L'équipage du maxi-trimaran Idec Sport était parti de Hong-Kong le 18 janvier dernier.

Après la route du Rhum en 2018 c'est donc une nouvelle victoire pour Joyon et son maxi-trimaran Idec Sport. "La route du thé" c'est un demi tour du monde et celle-ci n'a pas été de tout repos. Les cinq coéquipiers ont dû naviguer dans des conditions météo parfois très difficiles. De quoi rendre la victoire encore plus belle !