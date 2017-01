Francis Joyon et son équipage remportent le Trophée Jules Verne à bord d'IDEC

C'est un record exceptionnel. 40 jours pour tourner autour du monde à la Voile. Francis Joyon et ses 5 gaillards viennent de fracasser le record du Tour du Monde en équipage. Arrivée au ponton à Brest dans la matinée.

L'équipage des 6 marins qui arrivent ce matin à Brest est un véritable commando de dingues. A 6 et sur un bateau moins puissant a priori que les derniers navires engagés sur le trophée Jules Verne, ils ont réussi à mettre une claque au chrono de Loïck Peyron en 2012.

Aller plus vite avec un bateau plus léger

Francis Joyon a fait le choix d'un parti pris radical, et peu de gens le croyaient capable d'aller au bout : une drôle d'idée à rebrousse-poil de ce qui avait marché jusque-là. Francis Joyon a imaginé qu'il pouvait aller plus vite, avec un bateau déjà détenteur du record (l'ancien Groupama 3) mais qui serait allégé, et mené par moitié moins de monde.

Une furieuse et modeste bête de course

Et voilà comment le trimaran IDEC sport, anciennement Groupama 3, mis à l'eau en 2006 pour Franck Cammas, est devenu une modeste mais furieuse bête de course. Il est quand même 8m50 plus petit que l'actuel détenteur du record. Et le mât utilisé par Francis Joyon est aussi plus petit de plusieurs mètres que le mât de Franck Cammas au moment du record de 2010. Étonnant ? Pas tant que ça : avec moins d'équipiers et une voilure très adaptée au grand sud, Joyon a su exploiter le maximum du potentiel du bateau avec le minimum de poids embarqué.

Météo au diapason

Ajoutez une météo qui a permis au bateau d'accélérer à peu près partout (atlantique nord, océan indien...) et vous obtenez ce chrono-là, démarré en décembre, et qui se termine aujourd'hui... mais qu'il sera très dur d'aller chercher ! Allez, après tout, les records sont faits pour être battus.