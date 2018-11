Francis Joyon remporte la Route du Rhum 2018

Au terme d'un finish incroyable, le doyen de la course remporte la 11e édition de la Route du Rhum, quelques milles devant son adversaire François Gabart.

Les 40 ans de la Route du Rhum auront tenu toutes ses promesses ! Au terme d'un final très chaud autour de la Guadeloupe, Francis Joyon (62 ans) remporte sa première Route du Rhum en catégorie ULTIME après 07 jours 14 heures et 21 minutes de course.

⛵ Le skipper d'IDEC Sport termine 1er du Rhum pour sa 7e participation et bat au passage le temps de référence de @loickpeyron de 46 min et 45 sec ‼️#RDR2018pic.twitter.com/CSNAV8ZRkK — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) November 12, 2018

Les vents ont joué des tours à François Gabart (Macif). Le skipper fait presque du surplace dans la dernière ligne droite, à cause du peu d'alizés autour de l'île Papillon. Francis Joyon et son maxi trimaran Idec Sport en profite, et coiffe au poteau Gabart. Mais rien n'est terminé, car les deux bateaux font du surplace pendant plusieurs heures ! À 500 mètres l'un de l'autre, après 6500 kilomètres de traversée de l'Atlantique ! Tout se joue à un mille seulement de Pointe-à-Pitre, les deux navires virent de bord.

A 04h20 (heure métropolitaine), grâce à un jeu de voiles, Francis Joyon s'impose sur le fil et sur un bateau qui a déjà remporté deux fois la Route du Rhum ! Le skipper originaire de Locmariaquer (Morbihan) ajoute un nouveau trophée à son palmarès. Détenteur pendant près de 12 ans (2004-2016) ans du record du tour du monde à la voile, vainqueur de la dernière édition du Trophée Jules Verne (2017).

🏆Magnifique victoire de Francis Joyon !!! Il aura fallu attendre 7 participations pour la gagner ! Mais quelle est belle ! — Francis Joyon - IDEC SPORT (@FrancisJoyon) November 12, 2018

François Gabard le précédera seulement 7 minutes plus tard à pointe-à-Pitre. Le record de la route du Rhum, établi par Loïck Peyron lors de la précédente édition en 2014 en 7 jours 15 heures 8 minutes 32 secondes, a été battu ! Cette Route du Rhum 2018, c'est certain, est historique !