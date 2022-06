François Gabart au départ de la Drheam Cup à Cherbourg avec le trimaran qui fait "le buzz"

Son nom figure désormais officiellement sur la liste des engagés qui prendront le départ de la Drheam Cup 2022 à Cherbourg le 17 juillet prochain. François Gabart, vainqueur du Vendée Globe, et détenteur de plusieurs records en mer, reviendra à Cherbourg où les amateurs de voile ont déjà eu l'occasion de le croiser notamment à l'occasion de la Solitaire du Figaro il y a quelques années.

Cette fois, c'est à la barre de son tout nouveau maxi trimaran volant "SVR Lazartigue", qu'il prendra le départ de la course direction La Trinité-sur-Mer, dans la catégorie des trimarans Ultim, en compagnie pour l'instant de Yves Le Blévec (Actual Ultim 3), Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), tous trois adhérents à la classe Ultim, avec qui François Gabart est en conflit.

Objectif Route du Rhum

Un litige sur la conformité du bateau oppose le skipper à la classe Ultim et pourrait le priver de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire qui a lieu tous les quatre ans et dont le départ sera donné le 6 novembre à Saint-Malo. En cause, la conception même du nouveau bateau et le choix d'un cockpit fermé limitant la visibilité du barreur ce qui représente un danger estiment les concurrents de François Gabart. Ce dernier a porté son litige devant la justice et l'audience en référé se tiendra ce jeudi 23 juin à Paris.

Si elle est importante pour la suite de la saison de François Gabart, cette audience n'aura aucune incidence sur sa participation à la Drheam Cup rendue possible du fait d'un règlement qui n'oblige pas à disposer d'un certificat de jauge, le fameux document que la classe Ultim refuse d'accorder pour l'heure au bateau "SVR Lazartigue".

Le vainqueur du Vendée Globe 2012 disputera donc au départ de Cherbourg sa première course depuis sa deuxième place acquise en duo avec Tom Laperche lors de la Transat Jacques Vabre en novembre dernier, quatre mois après la mise à l'eau du bateau. Et on peut déjà parier que son bateau sera l'un des plus photographiés parmi les 128 attendus dans le port Chantereyne.