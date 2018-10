La Forêt-Fouesnant, France

Voilà l'épouvantail blond ! François Gabart et son maxi-trimaran MACIF, parfaitement au point et affûtés tous les deux, mettent le cap en ce moment sur Saint-Malo pour le départ de la Route du Rhum 2018.

Tester, pousser la préparation jusqu'au bout

Un convoyage, ça pourrait n'être qu'une formalité, mais ça reste malgré tout un moment de large, donc l'occasion de tester et fiabiliser encore des détails sur le trimaran qui détient le record de vitesse en solo autour du monde. "On a encore une très longue job-list" confirme le skipper charentais installé en Finistère. "On ne prendra pas de risque inconsidéré, bien sûr, mais on va voler, oui. On va pousser le bateau. Après, on doit faire attention aussi en arrivant sur Saint-Malo, dans les manœuvres de port, on doit être attentif à tout avec nos bateaux !"

Un couple bateau / marin au top ?

Quand on lui fait remarquer que le couple bateau / marin est sans doute le plus au point et le plus performant de la catégorie Ultim, François Gabart concède une situation "intéressante".

J'ai confiance dans le bateau, on a déjà 'tiré dessus' - François Gabart

"C'est probablement le bateau qui a fait le plus de milles ces 12 derniers mois, en raison du tour du Monde. On progresse, on évolue. Le bateau dans sa version 2018 est clairement plus performant, c'est positif. Mais le bateau a aussi beaucoup évolué. On a des nouveaux foils, donc on a une partie du bateau à redécouvrir, à fiabiliser... et une autre, la plate-forme, qui a fait le tour du Monde, j'ai déjà tiré dessus, j'ai confiance. Les évolutions se sont faites progressivement, et c'est assez intéressant d'être dans cette situation-là".

Le plateau "Ultim"

Dans sa catégorie, François Gabart aura 5 adversaires : Francis Joyon (IDEC), Thomas Coville (Sodebo), Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), Sébastien Josse (Gitana) et Romain Pilliard (Remade - Use It Again). Départ comme pour tout le monde, dimanche 4 novembre à 14h.