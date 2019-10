François Gabart est l'invité du petit déjeuner de France Bleu Breizh Izel ce mercredi

Port la Forêt Village, La Forêt-Fouesnant, France

Il a remporté le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat anglaise, la Transat Jacques Vabre.... Et il s'apprête à repartir sur la toute nouvelle course Brest Atlantiques, dans un mois ! Course en double avec Gwenola Gahinet, accompagnés d'un "mediaman" sur leur maxi trimaran Macif de 33 mètres. C'est un nouveau défi entre Brest, Rio et Le Cap.

François Gabart, 36 ans, est installé à Port-la-Forêt depuis 10 ans en sud-Finistère, et va, dans les mois qui viennent déménager à Concarneau. Il est marin, chef d'entreprise... Il n'est pas Breton de naissance, il est Charentais et a découvert la voile, avec son père qui l'a initié à l'Optimist. Ses parents l'ont aussi emmené le temps d'une année sabbatique sur le voilier "Pesk Avel" jusqu'aux Etats-Unis lorsqu'il avait six ans.

On dit que c'est l'un des navigateurs les plus talentueux de sa génération... Quels sont ses nouveaux défis ? Ses passions ? Que peut-il dire à nos jeunes qui s'initient à la voile à l'école ou pendant les vacances ? Qu'ont-ils de commun avec Thomas Pesquet qu'il a rencontré ces derniers jours ?

François Gabart est l'invité du petit déjeuner de France Bleu Breizh Izel de 7 heures à 9 heures.