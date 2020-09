François Gabart, l’histoire derrière son record du Tour du Monde en solitaire

Avant chaque course en mer, il y a de savants calculs à établir. François Gabart revient sur les mois qui ont précédé son record sur le Tour du monde à la voile en 2017. En pleine préparation, il avait vu Thomas Coville pulvériser le record sur cette compétition. De quoi tout remettre en cause...

Quand il commence sa préparation en vue de son Tour du monde en 2017, François Gabart, entouré de ses équipes, table alors ses efforts sur 57 jours pour boucler la course.

L’objectif est simple : travailler sur la base du record alors détenu par Francis Joyon depuis 2008… pour mieux le battre !

Au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza, le navigateur raconte comment la suite des événements a un peu bouleversé ses plans. Alors qu’il conserve ces 57 jours dans le viseur, un autre navigateur, Thomas Coville, ajoute une difficulté au programme. En 2016, ce dernier pulvérise littéralement le Tour du monde en solitaire en franchissant la ligne après seulement 49 jours en mer, soit 8 de moins que le précédent.

Devant l’impossible, nul n’est tenu

A l’époque, François Gabart est un jeune trentenaire qui s’est déjà fait remarquer en remportant le Vendée Globe en 2013 et la Route du Rhum l’année suivante. Face à la performance de Thomas Coville, le skippeur doute : « On reprend les calculs et tente de voir si on a des chances de battre ce record. Il y avait un petit espoir mais les chiffres étaient formels, ça paraissait impossible », concède-t-il aujourd’hui.

François Gabart victorieux du Tour du monde à la voile en solitaire en 2017 © AFP - Damien Meyer

La suite est connue… Le 4 novembre 2017, le Charentais d’origine et son trimaran s’élancent vers l’inconnu et un horizon sans terre. Ils reviendront le 17 décembre, signant une nouvelle prouesse. François Gabart, ému à son arrivée à Brest, vient de boucler le Tour du monde à la voile en solitaire en très exactement 42 jours 16 heures 40 minutes et 35 secondes.