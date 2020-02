François Gabart laisse la barre de son Ultim Macif à Pascal Bidégorry

Le départ de la Transat CIC à Brest en mai prochain se fera sans François Gabart : le skipper renonce à courir, s'estimant trop "fatigué" après avoir enchaîné les victoires ces dernières années : le Vendée Globe en 2012, la Route du Rhum en 2014, ou encore la Transat Jacques Vabre en 2015 à bord de cet Ultim. C'est Pascal Bidégorry qui a été choisi pour le remplacer.

"J'aurais préféré terminer l'histoire avec le trimaran Macif d'une manière différente mais je vais de toute façon continuer à naviguer à bord même si ce n'est pas en course, a indiqué François Gabart. C'est très positif de laisser le bateau à Pascal qui le connait bien, qui a fait la première course avec moi et à qui je fais entièrement confiance". "J'étais là en 2015 pour commencer l'histoire aux côtés de François et je suis là maintenant pour la finir, ajoute Pascal Bidégorry, j'espère que l'on aura la même réussite !".

François Gabart restera présent dans les quatre prochains mois pour accompagner son skipper remplaçant lors des entrainements. Il fera aussi partie de la cellule routage pendant la Transat CIC.

Cette année 2020 marque donc une transition pour l'Ultim Macif qui participera à sa dernière course avant de trouver un nouvel acquéreur. François Gabart doit de son côté poursuivre l'aventure sur un nouveau bateau, en cours de construction.