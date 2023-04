François Gabart "met en pause" sa carrière de navigateur en solitaire

François Gabart parle ce mercredi lors d'une conférence de presse à Paris d'un "choix longuement réfléchi". Le skipper charentais, qui dirige l'écurie de course au large MerConcept à Concarneau, dans le Finistère, annonce "mettre en pause" sa carrière en solitaire. "J'ai envie de naviguer en équipage, [...] de transmettre et de passer le relais à un marin, en l'occurrence" Tom Laperche. Le Trinitain, 25 ans, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2022, est la star montante de la course au large.

Record du monde

"On a fait la Jacques Vabre en 2021 et on a découvert le bateau ensemble. C'est une logique assez naturelle. L'exercice du solitaire a été mon coeur de métier ces quinze dernières années, mais il se trouve que je prends aussi beaucoup de plaisir de manière différente", a confié François Gabart. Le skipper a notamment remporté le Vendée Globe en 2013, il a terminé la Route du Rhum deux fois à la deuxième place, en 2018 et 2022, et détient le record du tour du monde depuis 2017 (42 jours, 16 heures et 40 minutes).

Aujourd'hui, à 40 ans, François Gabart semble vouloir se consacrer davantage à son rôle d'entrepreneur. Il a fondé l'écurie MerConcept en 2006 à Concarneau, qui est aussi un bureau de recherche et développement dans le monde de la course au large et pour le "déploiement de solutions pour se déplacer durablement sur l’océan", indique son site internet .

Dérogation de la justice

Cette annonce intervient deux semaines après la réintégration de son navire au sein de la classe Ultim, maxi-trimarans de 32 mètres de long pour 23 mètres de large. Une décision de la classe qui marquait la fin d'une affaire bousculant le monde de la voile depuis près de deux ans et ayant mené la classe Ultim et le groupe Kresk , propriétaire du SVR-Lazartigue , devant les tribunaux, et entretenu le mystère autour de sa participation à la dernière Route du Rhum. Les deux parties étaient en conflit autour de la conformité du multicoque. Le voilier de Gabart avait finalement pu prendre le départ en bénéficiant d'une dérogation de la justice, mais, sans certificat de jauge, ne pouvait s'aligner sur les prochaines courses prévues entre les Ultim.

L'Arkéa Ultim Challenge à Brest

"L'équipe a travaillé sur une évolution du cockpit avec l'objectif de permettre de voir l'horizon quand il est à son poste de manoeuvre", a indiqué Cécile Andrieu, responsable de l'équipe SVR-Lazartigue. Le trimaran sera remis à l'eau en mai dans sa nouvelle configuration, "une fois les travaux terminés et validés par le jaugeur", a ajouté la responsable.

Tom Laperche et François Gabart prendront le départ ensemble de la prochaine Transat Jacques Vabre, au départ du Havre en octobre 2023. Tom Laperche sera ensuite le skipper du SVR-Lazartigue pour l'Arkea Ultim Challenge, première course autour du monde entre les multicoques géants, qui s'élancera de Brest en janvier 2024.