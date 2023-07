François Gabart remporte le duel de Bretons sur la Rolex Fastnet race

Une victoire et un record sur la Rolex Fastnet race : SVR Lazartigues, skippé par François Gabart, son dauphin Tom Laperche et leur équipage ont aussi gagné le duel d'Ultims sur la course partie de l'île de Wight samedi, au milieu de 480 autres bateaux. Le maxi-trimaran basé à Concarneau est arrivé à 22h38 à Cherbourg après avoir enroulé le phare du Fastnet au sud de l'Irlande, 58 minutes devant Banque Populaire XI, basé à Lorient, skippé par l'équipage du Finistérien Armel Le Cléac'h.

ⓘ Publicité

SVR Lazartigues bat donc aussi le record de vitesse sur cette course en 1 jour 8 heures 38 minutes et 27 secondes, détenu jusqu'ici par le maxi Edmond de Rotchild - absent cette édition - dont le team Gitana a commenté : "Bravo ! Belle course", sur Instagram.

Les conditions météo ont été difficiles dès les premières heures de courses, au point que près d'une centaine d'équipages a abandonné dès la nuit de samedi à dimanche.