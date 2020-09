François Gabart : sa rencontre avec un iceberg

Se frotter à un énorme « glaçon » demeure un des cauchemars des navigateurs en solitaire. Lors de son Tour du monde en 2017, François Gabart se retrouve nez à nez avec un iceberg à l’approche de l’Antarctique et se fait une belle frayeur…

Invité de Planète Liza, François Gabart revient sur un épisode peu banal de son Tour du monde en solitaire en 2017. En effet, Bixente Lizarazu lui fait écouter un extrait d’une vidéo que le skippeur avait lui-même filmée sur son bateau : celui où il aperçoit un iceberg au loin.

Le skipper François Gabart sur son trimaran, durant le Tour du monde à la voile en solitaire en 2017 © AFP - Damien Meyer

Cela fait trois semaines que suis parti et je n’ai pas vu un seul bout de terre

La « rencontre » se produit fin novembre 2017 alors que François Gabart est déjà en mer depuis trois semaines et qu’il s’approche de l’Antarctique. « C’est un peu la panique là » entend-on le navigateur s’écrier, le regard fixé sur le bout de glace que l’on aperçoit au loin. François Gabart ne s’attendait pas du tout à en voir à cet endroit-là.

Un face à face au niveau du point Nemo

Il faut tout de même planter le décor pour bien comprendre. Le skippeur se trouve au début du Pacifique, dans une zone que l’on nomme le point Nemo en raison de son éloignement de toute terre, et les conséquences d’une collision entre son trimaran et l’iceberg peuvent se révéler dramatiques. Surtout quand on navigue en solitaire.

Dans Planète Liza, François Gabart explique donc à Bixente Lizarazu comment il a vécu ce moment et la manœuvre qu’il a effectuée pour se sortir de ce mauvais pas… avant de battre le record de ce Tour du monde à la voile en solitaire quelques jours plus tard.

Retrouvez ce dimanche sur France Bleu l'intégralité de l’interview de François Gabart, de 19h à 20h. « Le petit prince des mers » sera l'invité de l'émission Planète Liza présentée par Bixente Lizarazu.