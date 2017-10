François Gabart snobe Brest

François Gabart et son trimaran Macif sont à Brest jusqu'à dimanche pour promouvoir une nouvelle tentative de record du tour du monde à la voile décroché l'an dernier par Thomas Coville en 49 jours. Ensuite, Brest ne le verra plus avant le départ. Le stand-by s'effectuera à Port La Forêt.

François Gabart et son trimaran Macif sont à Brest jusqu'à dimanche, pour saluer les brestois avant de tenter de battre le record du tour du monde en solitaire, détenu par Thomas Coville ( 49 jours et trois heures).

Le stand-by démarrera officiellement le 22 octobre, avec l'objectif de partir avec la meilleure fenêtre météo. Contrairement aux détenteurs sucessifs du record, François Gabart n'attendra pas à Brest. La période d'attente se fera dans le port d'attache du trimaran, à Port La Forêt.

François Gabart, c'est la première fois qu'un bateau n'est pas en stand-by à Brest, avant un trophée Jules Verne. Pourquoi avez vous pris cette décision ?

Oui, c'est la première fois mais c'est aussi la première fois qu'une équipe de trimaran de course au large de record est basé dans le Finistère. Honnêtement, pour rejoindre la ligne de départ au large d' Ouessant, il y a quelques miles en plus, mais si les conditions sont ventées, cela permettra une mise en place.

Mais on espère venir à Brest après avoir pulvérisé le record!

Ce week end, les brestois pourront profiter du spectacle : le trimaran Macif va naviguer jusqu'à dimanche soir en rade ou être visible quai Malbert.