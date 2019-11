Gilles Lamiré et Antoine Carpentier remportent la Transat Jacques Vabre

Cancale, France

Les premiers viennent d'arriver sur la transat Jacques Vabre ! Victoire en Multi 50 du Cancalais Gilles Lamiré et d'Antoine Carpentier de la Trinité-sur-mer sur leur bateau Groupe GCA - Mille et un sourire. Le duo a franchi la ligne à 5h49 et 4 secondes après 11 jours et un peu plus de 16h passés en mer.

Après six ans passés sur le circuit Multi 50, Gilles Lamiré qui a déjà empoché en solitaire la Transat anglaise en 2016 s’était adjoint les services d'un co-skipper déjà vainqueur à Salvador de Bahia en Class 40 il y a deux ans aux côtés de Maxime Sorel.

Chez les Imoca, à 6 heures, largement en tête Charlie Dalin et Yann Elies sur Apivia et en classe 40 Crédit Mutuel, skippé par Ian Lipinski et Adrien Hardy.