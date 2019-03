Golden Globe Race : affamé, Uku Randmaa attendu dimanche aux Sables-d'Olonne

Les Sables-d'Olonne, France

Il rêve d'une pizza chaude et a déjà commandé son premier repas pour son arrivée aux Sables-d'Olonne. Le 3ème concurrent de la Golden Globe Race, l'Estonien Uku Randmaa, 56 ans, est attendu ce dimanche en milieu de matinée aux Sables d'Olonne après plus de huit mois passés seul en mer dans cette course où l'on navigue à l'ancienne. Comme pour un Vendée Globe, les skippers effectuent un tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance, mais là ils sont en plus privés de moyens de communications et de navigation modernes. Ils sont juste autorisés à téléphoner à la direction de course. Et cerise sur le gâteau, c'est un skipper affamé qui met un terme à son tour du monde.

N'a quasiment plus rien à manger

Depuis qu'il a passé le cap Horn il y a presque deux mois, Uku Randmaa rationne sa nourriture. Il lui restait des soupes, quelques plats lyophilisés, un peu de riz et de sucre qu'il a fallu répartir au fil des jours. Il a aussi réussi à pêcher quelques poissons. Heureusement, il ne manquait pas d'eau douce. Il a perdu une bonne vingtaine de kilos mais garde le moral. Selon la direction de course, il est pressé d'arriver.

Jean-Luc Van Den Heede, le vainqueur de ce tour du monde à l'ancienne est arrivé il y a plus d'un mois, le 29 janvier suivi du Néerlendais Mark Slats deux jours et demis plus tard. Tous deux seront aux Sables pour accueillir le skipper estonien. Il reste encore deux concurrents en mer.