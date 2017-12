Les Sables-d'Olonne, France

L'affaire est née la semaine dernière, durant le Nautic à Paris. Le vice-président de la FFV, Henry Bacchini, a jugé l'épreuve "complètement aléatoire et dangereuse", en émettant de grosses réserves sur sa faisabilité. Une réunion de négociations est donc programmée ce jeudi à 10h au siège parisien des instances de la voile. L'organisateur, l'australien Don Mac Intyre, sera accompagné de Jean-Luc Van Den Heede.

Le sablais Jean-Luc Van Den Heede, prêt à faire 250 jours de mer sur son Rustler 36 © Radio France - Emmanuel Sérazin

Inscrit dès la première heure, le navigateur sablais a d'ailleurs rédigé un plaidoyer en faveur de ce tour du monde à l'ancienne. Le voici dans son intégralité :

" Cette aventure que je prépare avec soin est loin d'être une folie. Les bateaux de série que nous utilisons sont extrêmement solides et ils ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années. Les travaux effectués sont suivis et approuvés obligatoirement par un expert maritime pour la coque et le mât.

La sécurité est la principale préoccupation de l'organisateur. Il suffit pour cela de lire les 42 pages du règlement de la course que ceux qui critiquent n'ont probablement pas lu!

S'ils en avaient pris connaissance, ils auraient pu voir toutes les obligations sécuritaires qui nous sont imposées. Ce serait trop long à exposer dans les détails ici, mais sachez que nous en aurons plus que dans le Vendée Globe. Par exemple notre bateau de sauvetage aux normes SOLAS sera conçu spécialement, nous aurons une VHF spéciale aviation (en plus des autres radios), 3 EPIRB permettant d'alerter des secours, deux Irridiums reliés au comité d'organisation... etc, etc!

C'est la seule épreuve où nous avons aussi à naviguer avec un gréement de fortune que nous devons installer seul, ainsi qu'à faire un essai en mer pour montrer comment on pallie à une avarie de safran.

Evidemment, l'essence même de la course est de partir sans GPS, sans ordinateur, sans assistance et cela embête bien la fédération car "on ne navigue plus aujourd'hui comme en 1970". Or c'est l'essence même de cette aventure extraordinaire où nous allons revenir aux valeurs essentielles de la mer avec un homme et son bateau... Oh pardon, il y a un femme aussi et ... son bateau, le même que le mien !

Les 23 inscrits, de 14 nationalités différentes, sont tous des passionnés. Je retrouve aujourd'hui ce que j'ai connu en 1977 à la première MINI TRANSAT et en 1989 au premier VENDEE GLOBE : d'une part, des marins sérieux et motivés qui se préparent activement en formant un groupe soudé avec un public de plus en plus interessé, et d'autre part des détracteurs qui dénigrent sans savoir. Comme pour la Mini et le Vendée, cette dernière catégorie va aller en diminuant!

C'est avec émotion que je repartirai le 1 juillet de mon port d'attache avec MATMUT pour huit/neuf mois de vacances !

Bien cordialement

JL VDH"