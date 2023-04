Golden globe Race : le premier navigateur attendu aux Sables-d'Olonne la semaine prochaine

Simon Curwen devrait être le premier concurrent à franchir la ligne d'arrivée de la Golden Globe Race , en fin de semaine prochaine, au large des Sables-d'Olonne, en Vendée. L'organisation table en ETA (Estimated Time Arrival) sur une arrivée les 28, 29 ou 30 avril. Simon Curwen ne sera pas, pour autant, le vainqueur, puisqu'il a été déclassé apres avoir fait une escale. La victoire pourrait se jouer le lendemain entre Kirsten Neuschäfer (Afrique du Sud) et Abhilash Tomy (Inde).

L'ancêtre du Vendée Globe

La Golden Globe Race, ancêtre du Vendée Globe, est une course à la voile qui se court en solitaire, sans escale et sans technologie, seulement à la faveur des vents et d'un simple sextant. Il n'ont ni ordinateur, ni téléphone sauf un téléphone satellite pour la sécurité uniquement. La golden Globe Race est la plus longue épreuve sportive au monde. Il y avait 16 skippers au départ. Après huit mois de course, ils ne sont plus que trois à pouvoir prétendre au titre et deux à espérer boucler leur tour du monde, hors course, après avoir fait escale pour réparer leur bateau.