Golden Globe Race : une femme franchit en tête le Cap Horn

Ils étaient seize au départ en septembre dernier aux Sables d'Olonne, ils ne sont plus que quatre en mer dans la Golden Globe Race. Cette course, ancêtre du Vendée Globe, est un tour du monde à la voile en solitaire sans aucune technologie moderne à bord. Après plus de 5 mois seule en mer, Kirsten Neuschäfer, la Sud-Africaine de 40 ans, vient de passer le Cap Horn. Elle devient la première femme à passer ce cap mythique en tête d'une course en solitaire autour du monde.

La navigatrice devance de 300 milles l’Indien Abhilash Tomy. Viennent ensuite l’Autrichien Michael Guggenberger et Ian Herbert-Jones. Elle entame désormais sa remontée de l’Atlantique et est attendue mi-avril aux Sables d'Olonne.

Kirsten Neuschäfer sur son voilier dans la Golden Globe Race

