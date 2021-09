Grand Pavois : les immanquables de l'édition 2021

Du 28 septembre au 3 octobre, les passionnés de nautisme ont rendez-vous au Grand Pavois, le salon nautique installé au port des Minimes de La Rochelle. France Bleu, partenaire de cet événement, vous a sélectionné des immanquables pour cette édition 2021 et vous donne rendez-vous en direct des pontons pour vous faire vivre au mieux cette 49ème édition du Grand Pavois.

Yannick Bestaven parrain 2021

Il s'est imposé dans le dernier Vendée Globe, Yannick Bestaven est tout logiquement le parrain de ce Grand Pavois de La Rochelle où il est présent avec son Imoca Maître Coq IV au port des Minimes. Le voilier de mardi à jeudi, son skipper dès jeudi. Yannick Bestaven sera également l'invité de Piqthiu dans son rendez cuisine du samedi 2 octobre à 10h sur les ondes de France Bleu La Rochelle.

D'autres grands noms de la voile sont au rendez-vous, comme Yvan Bourgnon ou des sportifs de haut niveau médaillés dans différentes disciplines de voile légère. Le Windfoil avec Julien Bontemps, vice champion olympique à Athènes et Pierre Le coq médaillé de bronze à Rio. Sans oublier, bien sûr, Antoine Albeau, 25 fois champion du monde en planche à voile, et Olivia Piana, triple championne du monde de paddle. Le paddle qui a la part belle cette année au Grand Pavois avec un grand rassemblement ouvert à tout le monde pour aller se balader entre les tours de La Rochelle le samedi 2 octobre à 15h.

La Grèce pays invité d'honneur

Avec ses côtes infinies ses îles et ses îlots, célèbres dans le monde entier, la Grèce est le pays invité d'honneur du Grand Pavois 2021. Nikos Aliagas, le plus français des grecs propose son exposition photos "La Grèce et la mer" durant ce salon.

Les nouveautés du nautisme

Le grand rendez vous des professionnels de la filière du nautisme national et européen accueille 800 exposants et 750 bateaux dont 300 amarrés aux pontons du salon mais également en démo sur l'eau avec la possibilité d'essais en mer.

Les dernières nouveautés en matière d'économie d'énergie sont présentes au Grand Pavois avec un espace innovation durable dédié aux entreprises. Différentes tables rondes dont celles organisées au Musée maritime de La Rochelle le vendredi 1er octobre, sur le sujet Port et nautisme de demain. Vents porteurs de la décarbonisation. On innove beaucoup dans ces domaines et ces passionnantes découvertes.

Baptêmes et initiations

Au Grand Pavois on peut aller sur l'eau et participer à des baptêmes. 1500 baptêmes et initiations sont proposés sur l'espace. La plage avec des catamarans de sport, des paddle, des jets de ski... Vous êtes plutôt dériveur. Il y a ce qu'il faut aussi. Donc, allez y avec les enfants. C'est ouvert à tout le monde. Il y a également un espace handicap-access pour que les personnes à mobilité réduite puissent tout autant sortir en mer. Chaque année, au Grand Pavois, plus de 500 sorties en mer sont proposées aux personnes en situation de handicap.

▶ le programme détaillé du Grand Pavois