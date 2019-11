Ian Lipinski et Adrien Hardy remportent la Transat Jacques Vabre 2019 en classe 40

Le Havre, France

Partis le 27 octobre dernier du Havre Ian Lipinski et Adrien Hardy remportent cette édition 2019 de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des classes 40, les plus petits monocoques de 12 mètres. Ils auront mis 17 jours 16 heures et 21 minutes à rejoindre Le Havre à Salvador de Bahia au Brésil.

Adrien Hardy a déjà remporté 5 étapes sur la Solitaire du Figaro et termina deuxième au classement général en 2017. Il termina aussi 4ème de la Transat Jacques Vabre en 2015 en Imoca avec Thomas Ruyant. Ian Lipinski a remporté lui deux fois la mini-transat en mini puis en prototype.

On attend en deuxième position des classes 40 ce jeudi le normand Fabien Delahaye et Sam Goodchild sur Leyton. 21 bateaux restent en course dans cette catégorie où se mélangent professionnels et amateurs.

Leyton en bonne place pour terminer 2ème de cette Transat - Transat Jacques Vabre

