Ils passent Noël seuls en mer au bout du monde

Pendant que la plupart des Français passent ce week-end de Noël en famille eux sont très très loin en mer. Les marins de la Golden Globe Race , le tour du monde à la voile en solitaire et à l'ancienne, sans aucune technologie moderne à bord, ne seront de retour qu'en avril prochain aux Sables d'Olonne en Vendée. Le 5 septembre dernier ils étaient 16 sur la ligne de départ. 8 sont encore en course.

"Ils sont tous partis avec des lettres, des cassettes et des cadeaux à ouvrir". Sébastien Delasnerie

Passer les fêtes seul "est beaucoup plus dur pour les pères de famille, comme Ian Herbert-Jones qui nous dit plus que 4 dodos avant Noël, pour d'autres comme ceux qui ont fait de la mer une carrière c'est beaucoup plus facile. Pour quelqu'un comme Kirsten Neuschäfer ce n'est pas le premier Noël qu'elle passe en mer, et c'est l'endroit où elle voulait être" témoigne le directeur de course Sébastien Delasnerie.

Et ce Noël s'annonce très sportif pour d'autres : Michael Guggenberger (autrichien) et Jeremy Bagshaw (sud africain) vont avoir une dépression "avec des creux de 9 mètres et des vents de 45 noeuds, ils ont rangé les cadeaux et Noël sera pour après". Actuellement le trio de tête (Simon Curwen, Kirsten Neuschafer et Tomy Abhilash) approche de la Tasmanie.

"Je vais me faire une pizza et une charlotte aux poires". Arnaud Gaist

Le skipper Arnaud Gaist compte parmi les malheureux à avoir dû abandonner, réservoirs d'eau crevés et mât tombé : "Ca été très dur comme décision mais c'est comme ça". Il navigue actuellement près de l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud : "J'ai une boite en bois avec plein de cadeaux à l'intérieur, j'ai réussi à ne pas l'ouvrir avant Noël, j'ai une bouteille de vin, je vais me faire, une pizza et une charlotte aux poires, sinon c'est un jour en mer comme un autre".

