INFORMATION FRANCE BLEU BREIZH IZEL - En voile, le skipper Francis Joyon débarqué par son sponsor Idec

Coup de tonnerre dans le monde de la course au large. Le skipper Francis Joyon, 66 ans, va être débarqué par son sponsor historique depuis 20 ans, a appris France Bleu Breizh Izel de sources concordantes vendredi 7 avril. De fait, le Morbihannais va perdre son maxi-trimaran Idec Sport, avec lequel il a notamment remporté la Route du Rhum en 2018 et établi de très nombreux records sur toutes les mers du globe. Parmi eux, le plus fameux : le trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage, établi en 2017 en 40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes. Un record qui tient toujours.

Une aventure de deux décennies va prendre fin

Cela fait 20 ans, depuis 2003, que les images de Francis Joyon et Idec, constructeur et concepteur en immobilier logistique, sont associées. D'abord en tant que co-sponsor, puis très vite comme partenaire exclusif du marin à la personnalité singulière. Un marin pas très fan des courses, sauf de la Route du Rhum, mais chasseur de records, collectionnés les uns après les autres. À son palmarès, la route de la Découverte, la route de l'Amitié, la route du Thé, la mauricienne. Il a également battu le record de l'Atlantique Nord, celui de la distance parcourue en 24h, le record du tour du monde en solitaire et celui en équipage... Bref, Francis Joyon les a presque tous raflés sous les couleurs d'Idec.

La bateau sera rendu début juin, Alexia Barrier doit en hériter

D'ici deux mois, une page se tournera puisque Francis Joyon sera sommé d'avoir rendu son bateau. Selon les éléments portés à notre connaissance, la date est fixée au 3 juin par l’armateur. Avant qu'Idec Sport mette le maxi-trimaran dans de nouvelles mains. Selon nos informations, c'est la skippeuse Alexia Barrier qui va en hériter pour son aventure "The famous project" . Il s’agit d’un projet d’équipage 100% féminin pour se lancer sur le trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage. Toujours selon nos informations, Idec va mettre l’Ultim à sa disposition, alors que le budget de fonctionnement de l'équipe sera assumé par un autre partenaire financier.

Francis Joyon et son équipage en quête de nouveaux projets

Monstre sacré de la course au large, Francis Joyon, se retrouve lui le bec dans l'eau. Actuellement engagé dans une opération en faveur de la transition écologique autour de l'Europe, ni le skipper ni son équipage ne sont salariés d'Idec Tous travailleurs indépendants et prestataires de service, ils vont se retrouver à quai. Certains espèrent monter un projet en Class 40 pour la transat Jacques Vabre en fin d'année quand un autre penserait lui au circuit Ocean Fifty. À condition bien sûr de trouver des partenaires financiers pour les accompagner.

Même chose pour Francis Joyon. Selon des sources proches du dossier, il est loin de vouloir arrêter sa carrière de marin à 66 ans. Au contraire même, le détenteur du trophée Jules Verne se voit à la barre d'un navire pour améliorer son propre record autour du monde en équipage. Avec une obsession : le faire en moins de 40 jours. Encore lui faudra-t-il trouver un bateau. L'Ultim Gitana de Charles Caudrelier, victorieux de la dernière Route du Rhum, sera à vendre en 2024.

Contacté par France Bleu Breizh Izel, Idec ne dément pas les informations tout en expliquant que des discussions sur l'avenir du bateau sont en cours.