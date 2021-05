Ivica Kostelic : de champion olympique en ski à préparer la Route du Rhum depuis Cherbourg

À 41 ans, le croate Ivica Kostelic pose ses valises au port Chantereyne de Cherbourg pour préparer les prochaines courses en catégorie Class40. Cet ancien skieur alpin de haut niveau a été médaillé olympique à quatre reprises. Il se lance désormais dans la course au large.

Icia Kostelic compte s'intaller sur la durée au Port Chantereyne pour ses projets de course au large.

Voilà une reconvertion peu banale. Ivica Kostelic, 41 ans, est une figure du ski alpin en Croatie. Aujourd'hui à la retraite, il a fait la fierté de son pays en remportant quatre médailles d'argent olympique en 2006, 2010, 2014, mais aussi plusieurs titres de champion du monde. Aujourd'hui, le sportif se concentre sur sa deuxième passion : la mer. Il a acheté en 2019 un Class40 et ambitionne de participer à la prochaine Route du Rhum en 2022.

Au revoir la montagne, bonjour la course au large. Un domaine que le croate suit avec attention depuis plusieurs années. "Je suis un grand fan. _Les gens qui ont la capacité de se dépasser m'impresionnent_. Et quand j'ai arrêté le ski de compétition, je cherchais un nouveau chalenge", explique celui qui a choisi Cherbourg comme port d'attache.

Coaché par le skipper granvillais Nicolas Jossier

Une décision prise après la rencontre du skipper granvillais Nicolas Jossier. Il faut dire que chez lui, Ivicia Kostelic navigue sur la mer Adriatique. La France est bordée par l'Atlantique, la Manche. Cet ancien adepte des pistes cherchait donc un "coach" pour développer son expérience. C'est en postant un message sur les réseaux sociaux que les deux hommes ont commencé à échanger. "Immédiatement on a prévu de naviguer ensemble en Class40. Nico m'a aidé pour acheter un bateau et il m'a conseillé de m'installer à port Chantereyne."

Le Class40 du croate Ivica Kostelic est amaré au ponton Q du port de Cherbourg. © Radio France - Raphaël Aubry

Le skipper se retrouve d'ailleurs dans ce nouveau terrain d'entrainement. La rade de Cherbourg permet en effet de réaliser "des tests de manoeuvres en sécurité", la sortie du port se fait aussi facilement, à toute heure. "Les courants, le vent, c'est là que l'on progresse le plus et c'est où je veux être. _Mon appetit est grand_. J'aime m'entrainer et évoluer. Je vais apprendre à chaque entrainement ici", juge l'ancien skieur. La mairie lui met d'ailleurs une place de port à disposition gratuitement.

Enmagasiner des miles nautiques

Cette arrivée à Cherbourg va permettre à Ivica Kostelic de continuer à apprendre. Il prévoit des allers/retours chaque mois, avec la Croatie. Le skipper ne compte pas chômer pour enmagasiner les miles nautiques. Il participera le 30 mai à la Normandie Channel Race, au départ de Caen, à la course les Sables-Horta, le 27 juin, puis la Rolex Fastnet Race, au départ de Cowes en Angleterre, qui arrivera à Cherbourg au mois d'août. Le tout épaulé par le skipper lorientais Hugo Feydit et un autre granvillais Antoine Caliste.

Ces courses feront office de préparation pour sa première traversée de l'Atlantique en duo lors de la Transat Jacques Vabre, début novembre. En 2022, ce sera en solitaire pour la Route du Rhum. Une montagne plus difficile à décendre cette fois...