Jacques Valente et son "Destination Évian" ont bouclé la Route du rhum

Le Suisse adopté par la Haute-Savoie a posé le pied sur la terre ferme de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) vers 6h40. Parti le 4 novembre de Saint-Malo, le skipper a réussi son défi.

"Je suis cramé, mais heureux"

Ses premières déclarations pour France Bleu Pays de Savoie : "Je suis cramé, mais heureux. J'ai pris un Ti'punch en arrivant. C'est une joie indescriptible d'être allé au bout d'un projet de dix ans. Je pense beaucoup à tous les greffés comme moi. Je leur dis qu'une vie est possible après la greffe même s'ils ne font pas la Route du rhum, bien-sûr !"

Jacques Valente navigue à bord d'un Class40 décoré aux couleurs de la ville d'Evian et baptisé "Après... c’est trop tard", du nom d'une association qui sensibilise au don d'organes. Le skipper a lui-même été greffé d'un rein.

Jacques Valente termine 33e d'une catégorie, qui comptait 53 concurrents sur la ligne de départ. Beaucoup de casse, d'abandons, dans une épreuve hors norme.

Trente jours en mer dans des conditions dantesques

"Cramé", c'est son expression. Il a dû perdre sept ou huit kilos dans le périple, nous confie-t'il. Imaginez : "Trente jours en mer, avec trois dépressions... Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur mais on y est arrivé. Ma plus belle image, c'est avant l'arrivée, quand un bateau avec mes proches est venue me filmer. Là, j'ai tout lâché. Trop d'émotions."

Jacques Valente promet de raconter son périple à Evian dès son retour. Après un bon repos.