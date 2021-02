"Je suis ravie d'être là" : la Manchoise Miranda Merron retrouve la terre ferme aux Sables d'Olonnes

Au terme de 101 jours, 8 heures, 56 minutes et 51 secondes, la Carterétaise Miranda Merron a bouclé son tour du monde en solitaire dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle a posé le pied sur la terre ferme aux Sables-d'Olonne ce jeudi matin, pour son plus grand bonheur.

C'est la 22ème skippeuse de cette édition du Vendée Globe à connaître ce plaisir. La Manchoise Miranda Merron a coupé la ligne d'arrivée de ce tour du monde en solitaire dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce matin, elle a pu profiter des honneurs de la ligne, dans les bras de son compagnon Halvard Mabire, en remontant le chenal, puis le célèbre ponton vendéen. "Je suis ravie d'être là", commente souriante Miranda Merron sur France Bleu.

L'Imoca Campagne de France, arrivé au bout de ce tour du monde. © Radio France - Raphaël Aubry

C'est l'émotion qui prédomine, après une ultime nuit passée à bord, le temps que le passage vers le chenal s'ouvre. "On a travaillé vraiment énormément pour ça, notamment avec Halvard qui s'est battu pour monter ce projet", confie-t-elle.

L'Imoca Campagne de France en approche du ponton. © Radio France - Raphaël Aubry

La skippeuse retrouve la terre ferme et laisse derrière elle de nombreux souvenirs. Le plus beau ? "Le cap horn, c'était absolument magnifique, j'étais très fier. Et deuxièmement, l'arrivée : sublime !"

Les sollicitations sont nombreuses, dès la ligne passée. © Radio France - Raphaël Aubry

La Manchoise Miranda Merron lors de la remontée du chenal. Copier

Du côté d'Halvard Mabire, c'est aussi la satisfaction de revoir ce bateau rentrer en un seul morceau, après tous les investissements consentis. "Elle a ramené un bateau quasiment mieux qu'au départ, on ne pouvait pas se permettre de ne pas le ramener en entier", lâche-t-il.

Miranda Merron retrouve Clément Giraud (en blanc), 21ème de la course, avec lequel elle a parcouru une bonne partie de ce Vendée Globe. © Radio France - Raphaël Aubry

Place maintenant au repos bien mérité pour tout le monde. Il reste encore 3 skippeurs en mer, en approche des Sables-d'Olonne, dont le Normand Manuel Cousin, prochain attendu sur la ligne d'arrivée.