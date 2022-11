Le skipper luzien Jean-Baptiste Daramy participe à sa deuxième "Route du Rhum"

Ce dimanche à Saint-Malo , 138 skippeurs dont sept skippeuses prennent le large à l'occasion de la douzième édition de la Route du Rhum . Quelques heures avant le départ, le skipper labourdin Jean-Baptiste Daramy a expliqué tous les détails de la préparation de son périple sur France Bleu Pays Basque, à bord de son bateau Chocolat Paries-Screb (123). Entretien à lire et réécouter.

Le skipper luzien participe à la Route du rhum pour la seconde fois - Jean Baptiste Daramy

À quelques heures du grand départ de la transatlantique, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Jean-Baptiste Daramy : on regardait la météo justement ce matin au réveil, j'ai relu les instructions de course, puis regardé dans un premier temps la météo. Je vais faire tourner des routages après le petit déjeuner, donc je suis vraiment concentré. Maintenant que nous avons des pistes météo qui nous permettent d'avoir une vision pour les sept premiers jours de course, ça permet de bien se projeter.

Pour vous, quelles conditions de course seraient les plus favorables ?

Celles qu'on va avoir. J'ai pas mal de chance là. Mon bateau est plutôt favorisé, car nous avons du vent de face. Après, ça va être du portant si tout se passe bien, direction la Guadeloupe. Les conditions météo actuelles sont plutôt favorables à mon bateau. Donc à moi de bien utiliser mon bateau, de bien utiliser la météo pour faire une belle Route du Rhum.

Ça souffle pas mal ce matin sur le Pays Basque, et du côté de Saint-Malo, c'est comment ?

Eh bien, c'est pareil, c'est bien venté ! Dimanche, on va avoir un flux de sud assez fort. On aura le pic de vent dès lundi avec des rafales à plus de 50 nœuds. Mais le phénomène va passer très rapidement, en quatre ou cinq heures, on aura passé le gros du mauvais temps avec une mer difficile. Donc, on sait qu'on a un point dur lundi et après, ce seront des conditions compliquées, mais vraiment maniables. Et on ne va pas enchaîner plusieurs dépressions comme en 2018. Ça devrait être plus facile cette année.

Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous êtes déjà prêt ?

Oui, et on a chargé tout le bateau. Donc, il y a tous les équipements techniques, tous les cirés ou tous les habits pour un contrôle. Et j'ai une petite équipe avec moi : ma femme Florence s'occupe de la com' et un ami d'enfance s'occupe de toute la préparation technique des derniers petits bricolages sur le bateau. On est plutôt dans le timing et on essaye d'être toujours un peu mieux. Et là, c'est pas mal.

Car l'objectif, c'est aussi de partager, de faire de la communication autour ?

Ça fait partie du jeu. C'est un plaisir de faire découvrir d'autres sports : en fin de compte, la course au large en solitaire n'est quand même pas le sport favori des Basques. On a la concurrence du rugby, de la pelote et du surf. Donc c'est toujours un plaisir de faire découvrir ma passion pour la voile, pour la mer et pour la course au large. C'est toujours un plaisir d'avoir des invités de nos sponsors sur le bateau dès qu'on peut naviguer au large de Saint-Jean-de-Luz ou d'Hendaye.

Il y a quatre ans, vous aviez déjà participé à cette Route du Rhum. En quatre ans, qu'est-ce qui a changé pour vous ?

De l'expérience en plus. Parce que j'ai pas mal navigué dans cette catégorie aussi avec d'autres concurrents. On avait fait des courses en double avec Luc Berry. L'année dernière, on a fait un aller-retour aux Açores, donc plus d'expérience, plus de recul sur ce que je fais et des meilleures conditions qu'il y a quatre ans. Financièrement, c'est un peu un peu mieux, le bateau est plus performant donc tout est mieux. Donc c'est surtout ça qui a évolué. On évolue dans le bon sens pour cette Route du Rhum.

On parle de quel budget pour un tel projet ?

Quand on aime, on ne compte pas le budget ! En Class-40, les bateaux, il faut entre 200 et 800 000 € hors taxes et le budget de fonctionnement, c'est entre 150 et 450 000 €. Je me situe à peu près au milieu de la fourchette.

Il y a quatre ans, vous aviez terminé 10ᵉ de votre catégorie, les Class40. Quels objectifs est-ce que vous vous êtes fixés cette année ?

Ça va être très difficile de faire aussi bien parce qu'il y a un bateau de 2013 et quatre bateaux tout neufs qui datent d'après 2019. Sur le papier, je dois finir 31ᵉ, mais c'est un peu la même configuration qu'il y a quatre ans. Donc, on fera les comptes en Guadeloupe. L'objectif, c'est de faire la plus belle course possible, d'être le plus performant, de faire la plus belle trajectoire, de faire le moins de bêtises, et on verra le résultat en Guadeloupe. Pour l'instant, je ne fais pas de pronostics, on verra cela à l'arrivée.

