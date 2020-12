Vendée Globe : Jean Le Cam blessé au visage par un poisson volant

Le skipper gardera bien des séquelles de ce Vendée Globe 2020. Quelques jours après son sauvetage héroïque de Kevin Escoffier, Jean Le Cam est apparu dans une vidéo du Vendée Globe avec une belle blessure à la joue. C'est la faute à un poisson volant des mers du Sud. C'est son passager temporaire, visiblement amusé, qui le filme à bord de son bateau.

"Il a fallu que je barre pendant 10 heures. Et là, un poisson volant est arrivé et m'a percuté la joue ! Ils sont très agressifs, ils ont un petit bec , quand ils arrivent, "crac", il essaient de te mordre, c'est un réflexe", explique le navigateur. "Quand ils nous percutent, ça fait un choc. J'ai été sonné", raconte-t-il. "De toute façon, depuis que je suis à bord, j'ai vu que tu n'avais pas toute ta tête", s'amuse son camarade Kevin Escoffier. Jean Le Cam est actuellement en sixième position de la course ce samedi.