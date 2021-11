Jean Le Cam : "L'attaque du poisson volant" était un canular

Presque un an après avoir raconté qu'il a été attaqué par un poisson volant lors du Vendée Globe, le skipper Jean Le Cam dévoile sur France Bleu qu'il s'agissait en fait d'un canular improvisé en mer et relayé par de nombreux médias.

"Il y a un poisson volant qui est arrivé et qui m'a percuté la joue." Dans la vidéo publiée en ligne par le Vendée Globe, Jean Le Cam a du sang sur la joue et raconte s'être fait attaquer par un poisson volant. Ce dernier l'aurait blessé avec son "petit bec". Au micro de Bixente Lizarazu, le navigateur dévoile aujourd'hui les coulisses de cette aventure insolite : c'est un canular, largement orchestré par Kevin Escoffier qui se trouvait alors à bord.

Quel blagueur ce Jean Le Cam. Presque un an après avoir fait le buzz avec son anecdote de poisson volant, le "roi Jean" vient de livrer la vérité sur cette histoire à l'antenne de France Bleu ! Cette "histoire terrible" est en fait une blague montée de toutes pièces.

Je me fais mal à la joue et quand Kevin (Escoffier) me voit revenir de l'arrière du bateau, il me dit : "Jean, écoute, on va monter une histoire."

Jean Le Cam raconte s'être blessé à l'arrière de son bateau le 5 décembre 2020. Ce jour-là, le skipper Kevin Escoffier est à bord, après avoir été secouru de son naufrage en mer aux abords du Cap de Bonne-Espérance. C'est lui qui a l'idée de filmer Jean Le Cam et de le lancer dans un récit imaginaire. La joue ensanglantée du matelot rend le récit crédible, bien que le ton soit léger.

Il commence à me filmer et me dit : "Jean, tu t'es fait attaquer par un poisson volant."

Une fois publiée en ligne, dans le journal de bord du Vendée Globe, la vidéo fait le buzz et est reprise par de nombreux médias. "Au final, forcément, les gens, ils y ont cru", explique l'invité de Planète Liza.

Jean Le Cam admet avoir été dépassé par ce canular : "On s'est retrouvé dans un système où on ne pouvait plus revenir en arrière. Je bottais en touche quand on disait "le coup du poisson volant."

Quoi qu'il en soit, le célèbre "roi Jean" a bien rigolé. Même Bixente Lizarazu y a cru !

Réécoutez l'émission intégrale de Planète Liza, Jean Le Cam revient sur sa cinquième participation au Vendée Globe en 2020-2021, marquée par le sauvetage de Kevin Escoffier.