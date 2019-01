Jean-Luc Van Den Heede arrive en vainqueur aux Sables d'Olonne après sa course autour du monde "à l'ancienne"

Les Sables-d'Olonne, France

À 73 ans, "VDH" comme on l'appelle, a bouclé en vainqueur l'aventure de la Golden Globe, une course autour du monde, seul, sans GPS, sur son bateau de moins de 11 mètres. Une arrivée en musique et devant la foule massée sur la jetée des Sables.

Arrivée de Jean-Luc Van Den Heede à Port Olona © Radio France - Marc Bertrand

Cette aventure est un exploit pour celui qui a déjà accompli cinq fois le tour du monde.

Début novembre, alors qu'il naviguait au large des côtes chiliennes il chavire. Son mât est endommagé. Il est obligé d'utiliser son téléphone par satellite. Un coup de fil interdit qui lui vaut des points de pénalité. Il a même pensé abandonner. Et malgré cette pénalité de 18 heures, il est resté en tête de la course.

Avant de prendre le départ de la course, Jean Luc Van den Heede a réalisé 6 mois de travaux de remise en état sur son voilier, un Rustler 36.