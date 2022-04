Jean-Pierre Dick :"Il faut apprendre aux enfants la ténacité et l'humilité"

Le navigateur Niçois Jean-Pierre Dick participe à la formation des jeunes à la base nautique de Nice en même temps qu'il se prépare pour la prochaine Route du Rhum sur son voilier JP54 "Notre méditerranée, Ville de Nice".

Régulièrement le marin vient suivre au port de Nice les jeunes apprentis des compétitions d'optimist. L'occasion d'échanges.

La mer est un échappatoire et nous pousse à l'humilité

"On a beaucoup de chance de pouvoir passer du temps à sa passion quand on voit tout ce qui se passe en Ukraine. La mer est un échappatoire quelque part, un univers hors normes Je viens suivre les entrainements des championnats de temps en temps. Je vois évoluer les enfants. _Les messages que j'essaie de leur faire passer : la ténacité et l'humilité_. La mer est toujours plus forte que nous, même si on gagne des courses, elle nous calme. Et la valeur d'être tenace est importante dans ce monde dans lequel on a tellement de sollicitations. Etre tenace sur des objectifs c'est mon ADN : c'est important pour les enfants de garder un cap."

Les enfants ici ont de beaux rêves, loin des fracas du monde. Ils répètent "Quand je serai grand, je rêve de faire le tour du monde sur un voilier, voyager sur les océans, faire le Vendée Globe, être skipper professionnel...glisser sur l'eau est une super sensation, voir des dauphins au petit matin au large d'Antibes, c'est un rêve".

Jean-Pierre Dick, 56 ans, vétérinaire et diplômé d'HEC, a remporté deux fois la Barcelona World race : le tour du monde en double et sans escales, Il est quadruple vainqueur de la Transat Jacques Vabre et a disputé quatre Vendée Globe. Il repart dans cette nouvelle aventure de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe 2022 sur son voilier JP54 "Notre Méditerranée-Ville de Nice". Le départ est prévu le 6 novembre 2022.

Entrainement optimist Base nautique de Nice © Radio France - Violaine ILL

Briefing David Beguine et Jean-Pierre Dick face aux élèves © Radio France - Violaine ILL