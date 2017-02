Jean-Pierre Dick raconte son Vendée Globe sur France Bleu Azur

Près de deux semaines après son arrivée aux Sables d'Olonne, le navigateur niçois Jean-Pierre Dick est revenu ce vendredi sur son quatrième Vendée Globe. L'azuréen a terminé 4e de la course en 80 jours 1 heure et 45 minutes. Au micro de France Bleu Azur, Jean-Pierre Dick s'est raconté.

Quelle course ! Quel homme ! Jean-Pierre Dick a bouclé son troisième tour du monde en solitaire le 25 janvier dernier. Après 80 jours 1 heure et 45 minutes de course, le navigateur azuréen a terminé au pied du podium du Vendée Globe 2017. Le skipper de Saint-Michel Virbac a raconté sa course sur France Bleu Azur. Jean-Pierre Dick était notre invité exceptionnel ce samedi matin.

Prochain défi pour Jean-Pierre Dick : la Transat Jacques Vabre en fin d'année. Course déjà remporté à trois reprises par le navigateur azuréen.

Le clin d’œil de Mado

Chaque samedi matin, Mado la Niçoise est sur France Bleu Azur. La plus célèbre des humoristes de la Côte d'Azur a fait un joli clin d’œil à Jean-Pierre Dick pendant l'interview du marin niçois.

Le plaisir de partager après ce @VendeeGlobe ! Jp en direct à 8h30 sur @francebleuazur ! pic.twitter.com/XLd2tiqSJU — Jean-Pierre Dick (@JeanPierre_Dick) February 4, 2017