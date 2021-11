Transat Jacques Vabre : Jérémie Beyou veut "essayer de combler la frustration du résultat du Vendée Globe"

A moins d'une semaine du départ de la Transat Jacques Vabre, l'événement de course au large de l'année, Jérémie Beyou fait le point sur ses ambitions. Le natif de la baie de Morlaix participe pour la sixième fois à l'événement, remporté en 2011 avec Jean-Pierre Dick, dont il a aussi fini 3e en 2013 et 2019 avec Christopher Pratt, qu'il embarque pour la troisième fois cette année.

Contraint de faire demi-tour peu après le départ du Vendée Globe, il y a un an, et reparti neuf jours après tout le monde alors qu'il était l'un des favoris de la course autour du monde en solitaire, Jérémie Beyou dit avoir digéré. "A part la frustration de ne pas avoir navigué en tête de flotte, aucun traumatisme particulier reste de ce Vendée Globe" fini en 13e position sourit-il, même si rien n'est oublié non plus. "On va essayer de combler la frustration du résultat directement sur cette Jacques Vabre".

Un OFNI, heurté sur la Fastnet Race, a freiné Charal cet été

Car, avec Charal, Jérémie Beyou dispose toujours d'un des meilleurs bateaux de la flotte comme il l'a prouvé début août en terminant 2e de la Fastnet Race. Un Imoca qu'il a fallu réparer après un énorme choc durant la course avec un objet flottant non identifié. "On a littéralement explosé l'étrave, qui était toute neuve. Ca nous a coûtés un mois et demi de chantier et la participation au défi Azimut".

A Lorient, ce rendez-vous, que Jérémie Beyou ne manque jamais, aurait pu permettre une nouvelle confrontation avec les autres bateaux de la classe. En vain. "On a mis les bouchées doubles quand la bateau a été remis à l'eau. On a fait les navigations, les tests et les validations qu'on voulait faire" continue le skipper. "On est à jour techniquement, mais on est peut-être en manque de compétition" n'élude-t-il pas, alors que, dans le même temps, les autres ont pu progresser.

Charal n'est plus tout seul

"On n'a peut-être pas la longueur d'avance, en terme de performance, qu'on avait il y a deux ans" lance-t-il de lui même, citant notamment Charlie Dalin sur Apivia, Thomas Ruyant sur Linked Out, les deux 11th Hour Eleven et bien sûr Yannick Bestaven sur Maître Coq vainqueur du Vendée Globe. "Maintenant, il va falloir se battre avec d'autres armes" évoquant a contrario l'appétit que cela génère. "En mettant de l'intensité, en étant offensif, en faisant les bons choix stratégiques" égrène Jérémie Beyou qui souligne, aussi, que son duo avec Christopher Pratt est rodé. "Avec Chris, c'est naturel. Les repères sont là. En sortant un zéro faute, on est convaincu qu'on peut sortir avec la gagne au bout".

Et il sait de quoi il parle lui qui, entré avec 120 milles d'avance dans le Pot au noir lors de la précédente édition, y a vécu l'enfer et "l'un des pires moments de sa carrière" et ses chances de victoire. Fauché aussi sur le Vendée 2020-2021, Jérémie Beyou espère des jours meilleurs. "On a un équipage pour tirer notre épingle du jeu" martèle celui qui a levé les bras en 2011, et qui se verrait bien succéder au duo Charlie Dalin - Yann Eliès.