Jérémie Beyou termine troisième du Vendée Globe après 78 jours en mer !

Pour son troisième Vendée Globe, Jérémie Beyou s'offre une place sur le podium de la course mythique. Le skipper, originaire de la baie de Morlaix, termine à la troisième place après 78 jours, 6 heures et 38 minutes en mer.

Enfin ! Après une dernière semaine très compliquée à cause d'un vent faible et changeant, Jérémie Beyou a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce lundi soir à 19h 40 très précisément. Il boucle son tour du monde à la voile en solitaire à une belle troisième place. Il arrive quatre jours après Armel Le Cléac'h et Alex Thomson.

🚨 @JeremieBeyou a passé la ligne d'arrivée à 19h40 et 40sec ! 👏🏼 / Jérémie Beyou crossed the finish line at 0740 local time! 👍🏼 #VG2016 pic.twitter.com/Ayubkdpzf6 — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 23, 2017

Jérémie Beyou termine un Vendée Globe pour la première fois !

Le skipper originaire de la baie de Morlaix n'a jamais vraiment été dans la course à la victoire. Mais il s'était emparé de la troisième place de la course le 20 décembre pour ne plus jamais la lâcher. Et surtout, c'est la première fois que Jérémie Beyou boucle un Vendée Globe, après deux abandons en 2008 et 2012.