Jeu : participez au Vendée Globe virtuel avec votre bateau France Bleu

Faites le tour du monde avec un bateau aux couleurs de France Bleu ! Participez à notre jeu pour gagner un pack et prendre le départ du Vendée Globe en virtuel avec l'équipe France Bleu.

Dimanche 8 novembre 2020, le neuvième Vendée Globe partira des Sables d'Olonne. En même temps que les navigateurs, des milliers de participants prendront le départ du Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta.

à lire aussi Virtual Regatta : déjà près de 80 000 inscriptions pour le Vendée Globe virtuel

Virtual Regatta est un jeu en ligne multi-joueurs qui recrée les conditions de course de bateaux à voiles. Après l'inscription, gratuite, vous pouvez équiper voter bateau, choisir la couleur de la voile... et vous naviguez comme un vrai marin.

La force du jeu c'est d'être au plus près des circonstances réelles de la course qui se court en mer, tout en restant bien au sec.

Prenez le départ du Vendée Globe avec France Bleu

France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin s'associent pour vous permettre de concourir au sein de la Team France Bleu. Dix participants seront retenus via le formulaire ci-dessous.

Pas besoin d'être marin professionnel : le jeu est ouvert à tous. Répondez à notre quiz et dites-nous ce qui vous motive pour prendre le départ.

Les dix gagnants remporteront un pack d'améliorations ainsi que des voiles aux couleurs France Bleu. Ils feront ainsi partie de la Team France Bleu. Et pour vous donner toutes les chances d'arriver à bon port, un coach sera là pour vous guider et vous donner des conseils. Olivier Scius, directeur d'exploitation pour la grande distribution spécialisée, est passionné de voile. Il navigue régulièrement depuis son port d'attache à Granville. Olivier est aussi un des premiers joueurs sur Virtual Regatta, en tant que joueur mais aussi en tant que coach.

Des lots exceptionnels pour la Team France Bleu

Ce n'est pas tout ! France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin récompensent les meilleurs de la Team.

Le premier de la Team à arriver au bout de la course remportera 1000 euros en bons d'achat. Le second une console de jeu PS4 et le troisième un bon de carburant de 100 euros.