Jeux olympiques à Marseille : un test grandeur nature dès ce mois de juillet et des restrictions de baignade

Avant les vrais Jeux Olympiques de l'été 2024, dont Marseille accueillera les epreuves de voile et dix matchs de football, la ville aura droit à une répétition générale. Ce sera le "Test Event" du 7 au 16 juillet prochain, dans la rade de Marseille. Il s'agit de tester le plan d'eau au niveau sportif, mais aussi les infrastructures et les dispositifs médicaux. Pas de public pour ces Test Event mais des Marseillais qui pourront observer depuis la corniche les épreuves de voiles et notamment cinq compétitions du très spectaculaire "Foil" (planches nouvelle génération qui sortent de l'eau et vont beaucoup plus vite).

"Les JO arrivent une fois dans une vie et cette fois c'est chez nous, sur ce plan d'eau incroyable de Marseille", s'enthousiasme Guillaume Chiellino de la fédération française de voile.

Les équipes olympiques de voile, qui s’entraînent déjà à Marseille depuis l’année dernière, s’affronteront lors de cette compétition du mois de juillet pour « se jauger par rapport à leurs futurs adversaires et de se familiariser avec les zones de course. Certains d’entre eux joueront même leur qualification pour les Jeux à cette occasion », précise la municipalité .

Attention, zones de baignade restreintes

Ces tests de juillet 2023 auront des conséquences sur l'accès à la mer pour les Marseillais. Ainsi, du 7 au 16 juillet, toutes les activités nautiques (navigation, mouillage, baignade et plongée) seront interdites de 8h à 20h dans la rade de Marseille, au large. La baignade et les activités nautiques sans moteur (type paddle ou kayak) restent autorisées par endroits dans la bande des 300 mètres de la côte (voir la carte détaillée ci-dessous). Il faudra être très vigilants sur les plages du centre-ville, ou des zones réservées aux baigneurs seront mises en place.

Pendant les épreuves, "il y aura des zones dédiées à la baignade et aux activités nautiques, notamment du côté de Pointe Rouge et du Frioul", précise Yannick Ohanessian.

Ces restrictions ne sont pas acceptées par tous : "Imaginez une interdiction totale de baignade sur une surface de 20 stades vélodrome ! C'est une catastrophe pour la ville", dénonce Sylvain Ronca, du collectif des nageurs du Prado.

La réglementation maritime appliquée du 7 au 16 juillet 2023 en rade de Marseille - Préfecture maritime de la Méditerranée

Ce sont 1200 personnes dont 352 athlètes de 55 nations qui sont attendus à Marseille lors de ce Test Event en juillet prochain.