JO 2021 ─ Voile : le Luzien Kévin Péponnet rêve de médaille à Tokyo en 470

Il est la plus grosse chance de médaille côté basque aux JO de Tokyo. Le skippeur Kévin Péponnet, originaire de Saint-Jean-de-Luz, champion du monde 2018, cinquième en 2020 et neuvième en 2021, champion d’Europe 2021 entre en lice dans la catégorie 470 dans la nuit de mardi à mercredi. À 30 ans, le Basque, Rochelais d'adoption fait partie avec son compère havrais Jérémie Mion, "des cinq à six prétendants au podium" en voile. Depuis le Japon, il nous livre ses impressions.

Au moment d'entamer la compétition, dans quel état d'esprit êtes-vous ?

Ultraconfiant grâce à nos dernières courses, les dernières épreuves, notamment les championnats d'Europe qu'on a remporté au mois de mai. On est dans une bonne spirale. On est ici avec l'idée que la médaille il va falloir l'arracher. Elle est pour nous et pour personne d'autre.

Votre oncle a remporté deux médailles dont l'or aux JO de Séoul en 1988, avec votre père ils ont été champions d'Europe... La voile est une histoire de famille !

Vous parlez de "passé familial" et c'est vrai que mon père m’a mis le pied à l’étrier. Il a été mon premier entraîneur en compétition, à dix ans. C’est lui qui a fait que je suis aux Jeux aujourd’hui, je lui dois tout. Quant à mon oncle, il est intervenu dernièrement dans notre projet auprès de mon entraîneur, mon équipier Jérémie et moi pour nous inculquer un peu ça, son expérience et nous montrer la voie. C'est un exemple à suivre parce qu'il a eu deux participations aux Jeux et deux médailles. Il nous a fait part de sa préparation et dans quel état d'esprit il était arrivé au matin du premier jour des Jeux, à Los Angeles en 1984. C'était un conseil de sa part de nous dire que la médaille était pour lui et pour personne d'autre. On est parti dans le même état d'esprit.

On est cinq ou six équipages à pouvoir se départager les trois médailles

Comment vous situez-vous par rapport à la concurrence ?

Il y a du monde au balcon et je pense on est cinq, six équipages à pouvoir se départager les trois médailles. Évidemment, on s'inclut dedans. C'est sûr que la concurrence est rude. C'est souvent les mêmes équipages qui sont aux avants postes : les Australiens, les Espagnols, les Suédois, nous. Et puis derrière, il y a quand même des bons comme les Italiens ou les Néo-Zélandais. Puis il y a toujours des surprises. Il y a les Japonais aussi, qui sont très bons et qui ont pu s'entraîner sur le plan d'eau beaucoup plus de temps que nous. Ils connaissent bien le coin c'est toujours un plus, donc, ils seront aussi à surveiller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le podium et la médaille d'or ne sera pas facile à décrocher. On part dans l'idée que le moindre point, il ne faut pas lâcher. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est notre petite phrase à nous. Et voilà, on va s'arracher manche après manche.

Quel regard portez-vous sur le plan d'eau d’Enoshima ?

Dans notre discipline, on joue complètement avec l'environnement, avec la mer, les courants, les vents, ceux qui passent sur la terre, ceux qui viennent de mer et du coup, on a besoin vraiment d'apprendre, de connaître ce plan d'eau. Tout cela change les stratégies. Il faut aussi adapter les réglages du bateau aux conditions spécifiques d'ici. Sur place, on a une forte humidité, une grosse chaleur, il y a un vent léger. On a l'impression qu'il ne pousse pas dans les voiles. Il n'est vraiment pas dense du tout et ça nous oblige à avoir des voiles plus creuses pour pouvoir avoir plus de puissance et pour franchir la mer. D'autant plus que la mer au Japon est une vraie marmite. Il y a beaucoup de vagues qui sont difficiles à franchir et c'est un peu atypique par rapport à ce qu'on peut connaître en Europe et notamment en Atlantique. À cela il faut ajouter la forte température et l'humidité, ce qui va rendre la course plus difficile. Dans notre discipline, on a droit de pomper pour secouer le bateau, pour le faire accélérer... avec ces conditions, on va entrer vite dans le rouge. Il y en a qui vont y laisser des plumes.

La mer au Japon est une vraie marmite

La situation sanitaire et le covid-19 plane au-dessus de vos têtes. Comment vivez-vous la situation au quotidien ?

On a des tests salivaires quotidiens. On nous a fourni un téléphone japonais sur lequel on doit renseigner tous les matins des données de santé, comme la température, d'éventuels symptômes donc on vit au quotidien avec le covid. Après, on se sent quand même en sécurité, dans le sens où l'on est un peu à part de tout le monde. Pour nos trajets, par exemple, de l'hôtel jusqu'à la marina là où sont les bateaux ce sont des navettes privées qui nous amènent sur place. On porte nos masques toute la journée, on ne les enlève que lorsqu'on mange, quand on navigue et quand on dort. La plupart du temps, on l'a sur le nez et on fait attention à nos gestes. De toute façon, ça fait un moment que ça dure et c'est devenu une habitude. Mais on arrive quand même à profiter de ces Jeux, malgré le contexte.

Le programme en 470

Mercredi 28 juillet : 470 (H) Régates 1 et 2 (05h00)

Jeudi 29 juillet : 470 (H) Régates 3 et 4 (05h00)

Vendredi 30 juillet : 470 (H) Régates 5 et 6 (05h00)

Dimanche 1er août : 470 (H) Régates 5 et 6 (05h00)

Mercredi 4 août : Course pour la médaille 470 à partir de 3h30

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi JO de Tokyo : les podiums du jour