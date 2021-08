JO de Tokyo : la médaille de bronze d'Aloïse Retornaz fait la fierté des Sables-d'Olonne

C'est la première. La première médaille olympique pour un(e) athlète des Sables-d'Olonne. Ce mercredi matin, Aloïse Retornaz, licenciée aux Sports nautiques sablais, a décroché le bronze en voile aux Jeux Olympiques de Tokyo, en catégorie 470, avec sa coéquipière Camille Lecointre. Et la jeune femme de 27 ans fait la fierté de tous ceux qui la soutiennent aux Sables-d'Olonne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un formidable exemple pour notre jeunesse

"La médaille olympique d’Aloïse Retornaz est une grande fierté, tant pour le club des Sports nautiques sablais que pour la ville et l’agglo des Sables-d’Olonne dont elle porte les couleurs", écrit le maire, Yannick Moreau, dans un communiqué. "Cet exploit est aussi un formidable exemple pour notre jeunesse sablaise et vendéenne". L'élu poursuit : "Le nautisme est notre identité et un formidable atout pour Les Sables-d’Olonne. Il fait battre le cœur de notre cité maritime et la fait rayonner sur toutes les vagues de la planète. À nous de savoir faire fructifier cette dynamique multiforme, sportive, associative et économique."

Ça montre aux jeunes que tout est possible avec du travail et de l'entraînement

"Le point le plus important d'une médaille olympique pour une ville et pour un sport, c'est que ça va attirer et ça va être un exemple pour les jeunes qui sont dans cette filière", estime Lionel Pariset, l'élu en charge du nautisme à la mairie. "Je pense à tous les jeunes qui sont en Optimist en ce moment." La ville compte communiquer sur cette médaille et cette réussite olympique. "Recevoir Aloïse et Camille, leur faire rencontrer les jeunes, les faires participer à des entraînement, ce sont des choses qui peuvent être faites pour leur donner envie de se surpasser et d'aller au bout de leurs ambitions en voile. Même pour les autres sports, ça montre aux jeunes que tout est possible avec du travail et de l'entraînement".

Contente de pouvoir leur offrir cette médaille

Depuis le Japon, Aloïse Retornaz a reçu des photos, envoyées par ses proches, de l'engouement suscité aux Sables-d'Olonne. "De voir qu'on a fait vibrer les gens comme ça en France et de pouvoir partager ça avec eux, c'est un truc de dingue !", s'exclame la jeune femme. "C'est un truc de dingue de voir, aussi, toute l'énergie qui a été déployée pour nous et on est contente de pouvoir leur offrir cette médaille".