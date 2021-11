Jour J pour la 15ème Transat Jacques Vabre

79 bateaux (158 marins dont 21 normands) partent ce dimanche du Havre pour la 15ème édition de la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre. La route du café se rend pour la 1ère fois à Fort-de-France en Martinique. 4 catégories seront au départ cette année : 23 monocoques Imoca dont certains qui reviennent du Vendée Globe, les plus petits monocoques Class 40 (45), 7 trimarans Ocean Fifty et 5 maxi trimarans Ultim qui font leur retour.

Pour la première fois - une fois la bouée d'Etretat passée- il y aura 3 parcours différents selon les catégories de bateaux. L'objectif affiché de la direction de course est que "tous les skippeurs passent autant de temps en mer" explique le directeur de course Francis Le Goff.

Les parcours de la Transat Jacques Vabre 2021

Les Class40

Les Class40, moins rapides, devront parcourir 460O mille soit 8500 km. Une fois les îles du Cap Vert à tribord ils pourront bifurquer plein ouest vers la Martinique. Parmi eux Crédit Mutuel de Ian Lipinski -vainqueur en 2019- et Julien Pulvé tentera le doublé. Mais l'incertitude est grande dans cette classe avec beaucoup de voiliers très compétitifs.

Ian Lipinski et Julien Pulvé au Havre avant la Transat Jacques Vabre 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

Les IMOCA et Ocean Fifty

Les 22 Imoca et les 7 trimarans Ocean Fifty mettront le cap sur l'archipel brésilien de Fernando de Noronha, avant de remonter vers les Antilles, soit 2 passages de l'Equateur et du Pot au noir. 5.800 milles (10.741 km) les attendent. Parmi les Imoca plusieurs bateaux vont se disputer la victoire: Apivia du havrais Charlie Dalin, tenant du titre et associé cette fois à Paul Meilhat vainqueur de la route du Rhum en 2018, Linkedout du nordiste Thomas Ruyant (4ème du dernier Vendée Globe) avec Morgan Lagraviere, Charal de Jérémie Beyou et Christopher Pratt, ou encore Maître Coq IV skippé par le dernier vainqueur du Vendée Globe, le rochelais Yannick Bestaven associé à Jean-Marie Dauris.

Charlie Dalin et Paul Meilhat au départ de la Transat Jacques Vabre au Havre sur Apivia © Radio France - Yves-René Tapon

Trimaran Ocean Fifty Arkema de Lalou Roucayrol au Havre avant la Transat Jacques Vabre 2021 © Radio France - Yves-René Tapon

Les maxi trimaran Ultim

Enfin, de retour cette année sur la Transat Jacques Vabre et impressionnants par leur taille (32 mètres) et leur vitesse, les 5 Ultim, maxi trimarans volants de Franck Cammas (Edmond de Rotschild) , Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), Armel Le Cléac'h (Banque Populaire XI), François Gabart (Groupe SVR-Lazartigue) et Yves Le Blevec (Actual), les plus rapides de la flotte, devront contourner l'archipel brésilien de Trindade et Martim Vaz, au large de Rio de Janeiro, avant de remonter vers la Martinique. Soit 7.500 milles, plus de 13.800 km à parcourir.

Le trimaran ultime Sodebo avant la Transat Jacques Vabre au Havre © Radio France - Yves-René Tapon

Parmi les innovations technologiques embarquées par François Gabart à bord de son ultime, un petit volant remplace la traditionnelle barre pour diriger le bateau. © Radio France - Jérôme Val

Les premiers de chaque catégorie devraient passer 2 semaines sur l'eau avant de voir la baie de Fort-de- France. Le top départ à 13H27 ce dimanche sera donné par la star de basket NBA et amateur de voile Boris Diaw.