Kito de Pavant boucle son tour de la Sicile : "des jets de lave toutes les dix minutes"

Kito de Pavant termine neuvième de la Middle Sea Race, course méditerranéenne autour de la Sicile, à bord de son Class 40 Made in midi. Le navigateur en a pris plein la vue.

Il était prévenu avant de partir : la pétole serait au rendez-vous. C'est donc avec une journée de plus que ce qu'il pensait que le Made in Midi a franchi la ligne d’arrivée, ce jeudi matin, à La Valette, port et capitale de Malte (4 jours et 21 minutes). Une course, la Rolex Middle Sea Race, que Kito de Pavant termine dans le top 10. Avec lui, son équipe : Brice de Crisenoy, Gwen Gbick et Florine Cogen.

Le Made in Midi participait à sa dernière course de l'année © AFP - Olivier Blanchet

Sur le parcours, long de 600 milles, autour des côtes siciliennes, le spectacle a été au rendez-vous, lui aussi. Notamment aux abords du Stromboli : "Il y avait des éruptions volcaniques, des jets de lave toutes les dix minutes. C’était magnifique", souligne Kito de Pavant, sur son site internet.

Une arrivée qui marque le clap de fin d'une saison mouvementée, au cours de laquelle Kito de Pavant et ses partenaires ont su se réinventer, pour faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire : "Tout le monde a joué le jeu et on a pu faire une belle saison, battre des records et participer à de belles courses », s’enthousiasme Kito, qui sera de retour à Port-Camargue, ce vendredi. Il prendra alors du temps pour mettre sur pieds de nouveaux projets, notamment un tour du monde l'an prochain.