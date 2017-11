Kito de Pavant est arrivé à Salvador de Bahia

Le skipper héraultais Kito de Pavant associé à Yannick Bestaven est arrivé à bon port à Salvador de Bahia. Ils terminent à la 5 ème place de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie des Imoca en 15 jours et un peu moins de 4 heures .

Le Bastide Otio de Kito de Pavant et Yannick Bestaven a franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre ce lundi à 17h 34mn et 46s et termine 5ème de la catégorie Imoca.

Le duo a donc mis 15 jours et un peu moins de 4 heures pour rallier Le Havre à Salvador de Bahia ....sur un bateau, on le rappelle victime d'une avarie .( inondation et feu d'alternateur moteur ) , au final pas grave ....pas de cachalot mais des dauphins et à quelques heures de l'arrivée , un calamar volant qui se prend dans une voile ..

C'est la 9 ème Transat Jacques Vabre pour Kito de Pavant ..