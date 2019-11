Kito de Pavant et Achille Nebout terminent 7èmes de la Transat Jacques Vabre

Le duo héraultais Kito de Pavant et Achille Nebout est arrivé ce vendredi midi à Salvador de Bahia au Brésil. A bord de leur bateau " Made in Midi" ils se classent 7èmes. Une place honorable pour les deux skippers qui il y a quelques semaines ne savaient pas s'ils seraient au départ de la course.

Kito de Pavant et Achille Nebout sur le monocoque Made in Midi

Hérault, France

Les navigateurs héraultais Kito de Pavant et Achille Nebout se classent 7èmes de la Transat Jacques Vabre entre le Havre (Seine Maritime) et Salvador de Bahia (Brésil). A bord de leur monocoque class 40 "Made in Midi" ils ont franchi la ligne d'arrivée ce vendredi à 12h11 après 18 jours 22 heures 56 minutes et 52 secondes.

Une 7ème place qui reste une belle performance compte tenu de la différence de vitesse de leur bateau face à des bateaux plus récents, plus performants (Devant eux, tous les bateaux datent de 2017, 2018 ou 2019. Le leur date de 2013)

Si l'on nous avait dit il y a quelques semaines que nous terminerions la course avec un bateau en si bon état et à cette place, nous aurions signé tout de suite

Le duo revient de loin

A un mois du départ alors que l’équipe procédait à un test de jauge à Port Camargue (Gard) , le mât de "Made in Midi"s’était brisé en trois. Un gros coup dur mais les deux skippers ont su rebondir en lançant une cagnotte afin de louer l'ancien bateau de Jean Galfione.

"Si l'on nous avait dit il y a quelques semaines que nous terminerions la course avec un bateau en si bon état et à cette place, nous aurions signé tout de suite, il y a de quoi être satisfait ! Derrière les intouchables 3 échappés de l'ouest, nous avons livré une belle bagarre à 4 avec les duos de Banque du Léman, Crosscall et Linkt. On s'est, je pense, tous bien tirés vers le haut ! C'était intense, génial et super intéressant à vivre ! Nous n'avons rien lâché et nous sommes battus jusqu'au bout mais nous avons fini par rendre les armes, un peu impuissants ces derniers jours malheureusement" écrit Kito de Pavant dans son mot du bord.

Rappelons que c'est le duo Ian Lipinski / Adrien Hardy ( Crédit Mutuel ) qui a remporté la course dans la catégorie des Class 40.Les deux marins ont franchi la ligne d’arrivée jeudi après une traversée en un peu plus de 17 jours. La Transat Jacques Vabre, est partie le 27 octobre du Havre.

