Kito de Pavant touché mais pas coulé

Le ciel leur est tombé sur la tête, ce mardi. Alors que les équipiers de Kito de Pavant procédaient à un test de jauge, au Grau-du-Roi, le mât s'est carrément brisé en 3. C'était le moment de certifier la conformité du Class40 pour la course : la Transat Jacques Vabre au Havre

"On a des bateaux disponibles. On attend les détails, notamment le prix des locations de ces bateaux. Evidemment, c'est un budget qui n'était pas prévu. Il s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Trouver un nouveau sponsor ? Oui, il en faudrait un ou plusieurs" Kito de Pavant

Le skipper ne désespère pas, au contraire. Il compte bien trouver une solution pour s'aligner au départ du Havre le 27 octobre prochain.

"Les difficultés sont immenses, mais on a l'habitude des mauvais coups. On a toujours rebondi. On va essayer de faire comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire soulever des montagnes" Kito de Pavant