L'arrivée du Vendée Globe : "C'est du jamais vu" selon le skipper Rolland Jourdain

A quelques heures de l'arrivée des premiers skippers du Vendée Globe, on s'attend à un final inédit au large des Sables d'Olonne.

"C'est du jamais vu !" s'exclame Rolland Jourdain, ancien concurrent du Vendée Globe à quelques heures de l'arrivée des premiers au Large des Sables d'Olonne._"Tous les Vendée Globe ajoutent des superlatifs mais cette fois c'est plus que plus"_dit Rolland Jourdain. Ce mercredi matin, ils sont trois skippers dans un mouchoir de poche. Charlie Dalin sur Apivia est en tête avec seulement 49 miles d'avance (moins de 90 kms) sur Boris Hermann et 58 miles sur Louis Burton. Les trois concurrents sont attendus dans la soirée.

Inédit : le premier ne sera pas forcement le vainqueur

Si Charlie Dalin passe ce soir la ligne d'arrivée en tête, Charlie Dalin ne sera pas forcement le vainqueur de cette édition 2020 puisque Boris Herrmann sur Seaexplorer et Yannick Bestaven sur Maître Coq IV bénéficient respectivement de 6h et 10h16 de bonifications pour s'être déroutés vers Kevin Escoffier suite au chavirage de son bateau.