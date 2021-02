L'artiste montpelliérain Zest décore un bateau de course

L'an dernier, le skipper originaire de Montpellier Achille Nebout s'est lié d'amitié avec le musicien French 79. Ils ont navigué, composé, écouté, échangé ensemble. Un documentaire sur leur rencontre est en cours de montage, sortie prévue d’ici quelques mois.

Dans la continuité de ce qu'il a initié l'an dernier, le navigateur s’est rapproché du street-artist montpelliérain Zest et lui a proposé de décorer son bateau. Un support inédit pour Zest qui s’exprime habituellement sur des murs ou bâtiments en France et à l’étranger, sur les cimaises des galeries et musées, ou sur de grandes toiles sous les toits dans son atelier.

Vive le "sea-art"

"Je suis très heureux d'avoir pris part à ce projet, ça change de ce que j’ai l’habitude de faire. Je trouve le bateau super beau et je suis surtout content qu’Achille en soit fier et le trouve à l’image de ce qu’il espérait. Il pourrait être concentré uniquement sur l’aspect performance et non, il pense aussi à mettre en avant d’autres domaines, il a une ouverture d’esprit que j’aime bien", réagit Zest

Achille estime que le travail de Zest met en valeur les logos de ses partenaires, Primeo Energie et Amarris. La pose de la décoration sur la coque a été effectuée durant le chantier d’hiver, avant la remise à l’eau du bateau le 29 janvier. Il faudra encore un peu de patience pour voir le résultat final avec les voiles, qui seront commandées, après quelques tests sur l’eau.