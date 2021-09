L'édition 2021 de la Transat Jacques Vabre s'annonce exceptionnelle

La prochaine Transat Jacques Vabre qui partira le 7 novembre du Havre vers la Martinique offrira un plateau inédit avec pas moins de 80 bateaux au départ et les plus grands noms de la voile seront présents sur les pontons havrais.

80 bateaux et 160 skippers seront le 7 novembre prochain au départ de la Transat Jacques Vabre. Un record ! En 2019, ils étaient 59. Cinq classes seront engagées: 45 Class40, 23 monocoques Imoca, 7 trimarans de 15 mètres -les Ocean Fifty- et 5 Ultime, les gigantesques trimarans de 32 mètres qui font leur grand retour. "C'est un peu le plateau rêvé - confie lors de la présentation ce jeudi à la Maison de la radio à Paris le directeur de course Francis Le Goff - tout ce que la voile française fait de mieux depuis de nombreuses années, des retours de marins d'exception comme Franck Cammas, le havrais Charlie Dalin qui fait parler la poudre depuis le Vendée Globe avec son Apivia. Sur les pontons autour des docks du Havre on verra donc entre autres Thomas Coville, Franck Cammas, Yannick Bestaven vainqueur du dernier Vendée Globe, Armel Le Cléac'h, Kevin Escoffier, François Gabart, Kito de Pavant.

Autre nouveauté pour cette édition 2021 qui rejoindra Fort-de-France en Martinique, il y aura 3 parcours différents, en fonction des classes: 4.600 milles (8.500 km) pour les Classes 40, 5.800 milles (10.700 km) pour les Imoca et Ocean Fifty qui devront descendre jusqu'à l’archipel brésilien de Fernando de Noronha. Enfin le circuit le plus long est réservé aux bateaux les plus rapides, les Ultime devront parcourir 7.500 milles (13.900 km) et aller contourner un autre archipel brésilien, au large de Rio de Janeiro :Trindade et Martim Vaz. Pour la direction de course il faut "que l'effort sportif soit le même pour tous, car souvent dans les transatlantiques les plus petits bateaux passent plus de temps en mer".

Le parcours de l'édition 2021 de la Transat

Pas moins de 7 skippers havrais seront au départ dont le vainqueur sortant dans la catégorie Imoca Charlie Dalin: " Il y a une petite période de Vendée blues mais j'ai récupéré et c'est très agréable d'être à deux sur le bateau (Paul Meilhat sera le co-skipper sur Apivia), on va beaucoup plus vite dans les manoeuvres ".

Charlie Dalin remettra son titre en jeu cette année © Radio France - Yves-René Tapon

Les Ultime devraient mettre quinze jours pour rejoindre Fort-de-France. L’ouverture du village départ, au Havre, est prévue le vendredi 29 octobre. Le grand départ le 7 novembre à 13h30 sera donné par l'ancien basketteur Boris Diaw.

L'ancien basketteurs Boris Diaw amoureux de voile donnera le départ © Radio France - Yves-René Tapon

Contrairement à sa voisine la Guadeloupe habituée à la route du Rhum la Martinique n'a jamais accueilli de grande course à la voile. Les martiniquais attendent donc avec impatience d'apercevoir les voiliers dans la baie de Fort-de-France explique François Baltus Languedoc, directeur général du comité martiniquais du tourisme: " On est très contents d'accueillir une des plus belles courses du monde dans une des plus belles baies du monde. Cette arrivée pourra être partagée par tous les martiniquais".